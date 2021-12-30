В канун Нового года ракетчики подарили Ярославу Тюляеву поездку на "Ярсе"

Командование Ракетных войск стратегического назначения приняло участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Открытку с новогодней просьбой Ярослава Тюляева из Лежневской школы-интерната для детей-сирот, что в Ивановской области, снял с праздничной елки начальник штаба - первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

Мальчик в открытке написал: "Хочу посмотреть и прокатиться, если можно, на большой ракете "Ярс", которая участвовала в Параде Победы и (видел по телевизору) ездит по дорогам нашей Ивановской области". Эту просьбу паренька выполнили в одном из ракетных полков Тейковской дивизии РВСН. Туда пригласили не только Ярослава, но и его друзей и одноклассников.

На позиции их встретили офицеры соединения. Перед тем, как посадить Ярослава на место механика-водителя, для детей провели экскурсию в ракетном полку и даже показали, что находится внутри машины обеспечения боевого дежурства. После поездки на учебной пусковой установке "Ярс", Ярослава и его друзей познакомили с другой техникой РВСН, в том числе с боевой противодиверсионной машиной "Тайфун-М" и беспилотником, с помощью которых военные охраняют ракетный комплекс.

Экскурсия завершилась обедом с праздничным тортом в солдатской столовой. Ребятишкам, конечно же, вручили сладкие подарки от Деда Мороза. А Ярослав поблагодарил ракетчиков за исполнение мечты.