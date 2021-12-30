В Москве начнут благоустраивать второй участок Ленинского проспекта

В Москве будущим летом будут приводить в порядок участок Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным мэра, на этом участке будет создан зеленый буфер из деревьев и кустарников. Это позволит отделить тротуары от проезжей части.

Несмотря на благоустройство, уже проезжая часть не станет. Будет сохранено общее число полос движения.

Благоустроят вход в Нескучный сад у больницы № 1 им. Пирогова. Превратят еще один выход из Нескучного (Ленинский проспект, 20) в пешеходную аллею с многочисленными деревьями и кустарниками.

Конечно, будут обновлены покрытия дорожек, заменены скамейки и другая уличная мебель. Всю территорию оборудуют современной системой освещения, в том числе в сквере по улице Академика Петровского. Знаменитые полукруглые дома украсят зелеными придомовыми пространствами. Благоустройство и дополнительное озеленение получит бульвар на улице Академика Зелинского. Приведут в порядок большой городской сквер на площади Академика Тамма. Расширят и украсят липовыми аллеями и декоративным освещением площадь перед универмагом "Москва".

Напомним, что в уходящем году был приведен в порядок первый участок : от МКАДа до ул. Кравченко.

Кстати, если у жителей есть дополнительные предложения, их можно высказать на портале "Активный гражданин".