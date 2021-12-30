Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00

Вход на Красную площадь на новогоднюю ночь будет закрыт. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Проход на главную площадь страны закроют 31 декабря в 17.00. Ограничения будут действовать до 7.00 1 января. Площадь закрывают в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Красная площадь и ранее неоднократно перекрывалась перед Новым годом, в том числе и в допандемийный период. Это было связано с проведением новогодних мероприятий.

Кроме того, были выбраны 26 точек для запуска новогоднего салюта. О том, где они находятся, узнайте в материале "РГ".