Завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии столичной подземки

Гигантские машины, которые роют тоннели при строительстве метро, во всем мире называют женскими именами. Москва - не исключение. Вчера, например, на станцию "Кленовый бульвар" строящейся в столице Большой кольцевой линии, пришел тоннелепроходческий щит "Лилия". Среди встречавших "гранд-даму" был сам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы завершили гигантскую по объему работу, - сказал глава города. - Пройдены 143 километра тоннелей самого большого метрокольца в мире. Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня".

Это день, по мнению Собянина, войдет в историю метростроения Москвы. Большого кольца протяженностью 70 километров в столице ждут тысячи москвичей. По прогнозу экспертов им будут пользоваться 2,25 миллиона пассажиров в день. Каждая поездка им будет экономить до 45 минут времени, которое они сейчас тратят на дорогу. И произойдет это уже в 2022 году - БКЛ по заданию мэра метростроители решили запустить в эксплуатацию на год раньше запланированного. Пока в строй введены 22 из 31 станции. Но уже сейчас действующими участками ежедневно пользуются почти полмиллиона пассажиров. Для сравнения: пассажиропоток действующей Кольцевой - 1,2 миллиона человек в сутки.

Главная ценность нового кольца состоит в том, что оно соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой. Это избавит жителей спальных районов от необходимости ехать в центр города только для того, чтобы сделать пересадку на другую радиальную линию. В то же время появление БКЛ разгрузит станции внутри существующего кольца и радиальные линии. А пассажиры получат 23 пересадки с БКЛ на другие ветки метро и 18 пересадок на МЦД и МЦК.

Тоннели БКЛ уникальны: одни из них классические, однопутные, которые прокладывают шестиметровые щиты, а другие двухпутные - каких в Москве еще не было - их прокладывают 10-метровые тоннелепроходческие комплексы. Это дает возможность уложить пути сразу в двух направлениях, сделав платформу островного типа, что существенно ускоряет процесс строительства. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый проходит от станции "Мнёвники" до станции "Давыдково", второй - от станции "Текстильщики" до "Кленового бульвара".

При прокладке Большого кольца щитам пришлось преодолеть пять водных преград. На перегонах "Нагатинский Затон - Печатники" и "Терехово - Кунцевская" они прошли под Москвой-рекой, на участке "Хорошевская - Народное Ополчение" и "Хорошевская - Шелепиха" - под Таракановкой, между "Сокольниками" и "Электрозаводской" - под Яузой, между "Авиамоторной" и "Нижегородской" - под Нищенкой и на перегоне "Терехово - Народное Ополчение" - под каналом Карамышевское спрямление.

БКЛ по заданию мэра метростроители решили запустить в эксплуатацию на год раньше запланированного. Пока в строй введены 22 из 31 станции

В разные периоды на строительстве БКЛ работали до 33 щитов. В работе над таким масштабным проектом Москва поставила мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Он был достигнут 18 марта 2020 года, когда в городе на строительстве метро одновременно работали 23 тоннелепроходческих комплекса, 13 из которых торили дорогу Большой кольцевой линии. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Катаре в 2015 году - там одновременно работали 20 щитов.

Большинство тоннелей БКЛ проходят глубже других линий. Выше радиальных линий Большая кольцевая проходит только у станций "Петровский парк", "Каховская", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Новаторская".