Часть Владивостока осталась без тепла из-за порыва теплотрассы

Остающиеся без отопления из-за порыва теплотрассы дома в одном из крупных районов Владивостока будут подключены к теплу к полудню, передает РИА Новости.

Авария на тепловой сети в районе Спортивной Набережной произошла накануне вечером. Фонтан кипятка, бивший из-под земли в том самом месте Набережной, где больше всего любят гулять горожане, достигал десяти метров в высоту.

"После ремонтных работ, которые завершились в час ночи, трасса была заполнена теплоносителем. Услуги теплоснабжения во Владивостоке оказываются в полном объеме. Все магистральные тепловые сети заполнены и работают без замечаний. Отключенных от теплоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении "Приморских тепловых сетей".

Тем не менее люди, проживающие в районе Эгершельд, жалуются на холод в квартирах.

Как отметили в энергокомпании, тем, у кого нет отопления, следует обратиться в управляющие компании. Коммунальные услуги в данный момент могут быть недоступны из-за отсутствия регулировки внутридомовых систем.