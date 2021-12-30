Часть Владивостока осталась без тепла из-за порыва теплотрассы

Новости

На Украине приостановили работу над вакциной от коронавируса 05:40
Эксперт рассказал, как и зачем бизнесу меняться в digital-эру 05:30
Врач Михалева рассказала об опасном сочетании блюд на новогоднем столе 04:30
В Хабаровске водитель автобуса высадил детей в мороз 04:26
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика 03:25
Россияне оценили эффективность федерального проекта "Спорт - норма жизни" 02:30
В США изменили требования к изоляции людей, заразившихся коронавирусом 02:10
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса 01:31
В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею 00:55
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины 00:43
Тренер сборной Польши по футболу покинул свой пост перед матчем против России 00:02
До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом 29.12.2021
Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить 29.12.2021
Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею 29.12.2021
Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО 29.12.2021
Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека 29.12.2021
Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 29.12.2021
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 29.12.2021
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 29.12.2021
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 29.12.2021
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 29.12.2021
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 29.12.2021
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 29.12.2021
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 29.12.2021
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 29.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 04:12
Рубрика: Происшествия

Часть Владивостока осталась без тепла из-за порыва теплотрассы

Текст: Ольга Журман

Остающиеся без отопления из-за порыва теплотрассы дома в одном из крупных районов Владивостока будут подключены к теплу к полудню, передает РИА Новости.

Авария на тепловой сети в районе Спортивной Набережной произошла накануне вечером. Фонтан кипятка, бивший из-под земли в том самом месте Набережной, где больше всего любят гулять горожане, достигал десяти метров в высоту.

"После ремонтных работ, которые завершились в час ночи, трасса была заполнена теплоносителем. Услуги теплоснабжения во Владивостоке оказываются в полном объеме. Все магистральные тепловые сети заполнены и работают без замечаний. Отключенных от теплоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении "Приморских тепловых сетей".

Тем не менее люди, проживающие в районе Эгершельд, жалуются на холод в квартирах.

Как отметили в энергокомпании, тем, у кого нет отопления, следует обратиться в управляющие компании. Коммунальные услуги в данный момент могут быть недоступны из-за отсутствия регулировки внутридомовых систем.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток РГ-Видео

Главное сегодня

Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39%
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств