Дальневосточная единая авиакомпания расширяет маршрутную сеть

Одним из важнейших событий 2021-го для Дальневосточного федерального округа стало начало работы единой авиакомпании. За полгода в макрорегионе запустили несколько рейсов, удешевив при этом для пассажиров стоимость полетов по ряду направлений. В реальной перспективе - закупка новых самолетов и расширение маршрутной карты для обеспечения авиасообщением сотен населенных пунктов в ДФО.

Поделили акции

Вряд ли это было бы под силу одному отдельному предприятию. Единого дальневосточного перевозчика начали создавать по поручению президента страны с начала 2020 года на базе предприятия "Аврора" (его владельцами были Сахалинская область и "Аэрофлот") с интеграцией региональных компаний - "Хабаровских авиалиний", "Якутии", "Полярных авиалиний", Камчатского авиапредприятия, "ЧукотАвиа". В состав акционеров вошли все 11 субъектов округа. Сахалинская область получила 50 процентов и минус одну акцию, остальные регионы - по пять процентов. Владельцем одной "золотой акции" стало государство.

- У создаваемой авиакомпании социальная направленность, это не коммерческое предприятие, ее задача повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты, - объяснял вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Название для новой структуры придумывали всем миром. Среди предложений были "Восток", "Амур", "Крылья Востока", "Тайга"… Победила "Аврора". Несколько месяцев шли разговоры о форме управления компанией. Обсуждались единые подходы к страхованию, консолидированной закупке авиатоплива, приобретению самолетов, управлению пулом запчастей, созданию схемы совместной коммерческой эксплуатации рейсов (код-шеринга).

Первые рейсы единая дальневосточная авиакомпания выполнила в конце июля 2021 года по межрегиональным маршрутам Хабаровск - Шахтерск и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. Тогда же правительство России утвердило распоряжение о субсидировании дальневосточных авиаперевозок. На льготные перелеты в 2021 году направили 1,58 миллиарда рублей. Средства, выделенные из резервного фонда, были призваны снизить стоимость билетов на 20 социально значимых направлениях.

Летите, куда хотите!

Для составления общей карты полетов все субъекты Дальнего Востока и минвостокразвития сформировали реестр социально значимых маршрутов. В первую очередь во внимание брали села и поселки, где авиация является безальтернативным видом транспорта. И таких населенных пунктов, по мнению самих субъектов, насчитывается 385.

В целом же обновленная сеть авиакомпании составит к 2025 году 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 - местных. Можно предположить, насколько изменится жизнь в регионах, если планы будут реализованы.

Так, в Хабаровском крае оценили 14 дополнительных маршрутов, связавших регион с соседними субъектами. Например, направление Хабаровск - Шахтерск очень востребовано среди жителей как Хабаровского края, так и Сахалинской области.

Обновленная сеть авиакомпании составит к 2025 году 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 межрегиональных и 435 - местных

- Рейс подойдет людям, навещающим родственников на Сахалине или на "материке", как говорят жители острова, - замечает министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева.

Это удобно и вахтовикам. Стоимость билета - 4635 рублей, время в пути - 1 час 50 минут. И то, и другое не кажется чрезмерным.

- Лечу на работу в Шахтерск. Раньше приходилось сначала лететь в Южно-Сахалинск, а оттуда уже на автобусе добираться до места работы. Это было хлопотно и занимало много времени и сил. Теперь можно из Хабаровска долететь сразу в Шахтерск быстро и недорого, - говорит хабаровчанин Дмитрий Кадеев.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом "Авроры" HZ, а по ряду направлений - совместно с авиакомпаниями-партнерами на основании заключенных соглашений код-шер. Например, именно по такому соглашению с "Хабаровскими авиалиниями" "Аврора" обслуживает маршруты Хабаровск - Шахтерск и Советская-Гавань - Владивосток. А в партнерстве с сахалинской компанией "Авиашельф" ("Тайга") она летает из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань и обратно. Кстати, тариф на этом направлении очень низкий - 2200 рублей в одну сторону.

В дальнейшем, как пояснил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, одной из задач дальневосточной авиакомпании станет синхронизация и гармонизация расписания маршрутной сети.

- Необходимо разработать такое расписание, которое бы не вынуждало человека, вылетающего из поселка, находящегося, например, в арктической зоне, ночевать в ожидании стыковочных рейсов в Москву, - отметил он.

Не менее важно развитие перевозок по социально значимым маршрутам внутри субъектов.

- По каким-то из этих направлений авиасообщение осуществляют при поддержке бюджетов территорий региональные предприятия, они пока не увязаны в консолидированную маршрутную сеть единой дальневосточной авиакомпании, - поясняет представитель "Авроры" Татьяна Козырева. - По некоторым из направлений еще предстоит возобновить перевозки, потому что регулярные рейсы не выполняются с советских времен либо являются нерегулярными, а цены на авиабилеты очень высоки и недоступны для населения. Эти задачи еще предстоит решать.

"Байкал" и другие

Важный нюанс: парк машин единой авиакомпании будет обновлен. Как надеются власти, интенсивное развитие авиасообщения позволит не только повысить доступность перелетов, но и загрузить заказами на самолеты и вертолеты российские заводы. В том числе и дальневосточные. Такой вот эффект синергии.

В рамках деловой программы авиасалона МАКС-2021 были подписаны соглашения с ПАО НПК "Иркут" и ПАО "Ил", входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию, а также с АО "ГТЛК" о намерениях по поставке восьми самолетов "Сухой Суперджет-100" и 19 самолетов Ил-114-300.

Большие планы у единой авиакомпании и на легкое многоцелевое воздушное судно "Байкал" ЛМС-901. Его запуск в серийное производство запланирован на 2024 год, а собирать самолет будут в Комсомольске-на-Амуре.

- Это не только новое производство по соседству с предприятиями группы КнААЗ - Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Это совершенно новый технологический передел. Помимо корпусов агрегатной и окончательной сборки, центра технического обслуживания и ремонта, будет создан авиационный учебный центр профессиональной переподготовки пилотов, а также центр разработки беспилотных версий "Байкала" и легкомоторного самолета Т-500, - рассказал глава хабаровского минпрома Игорь Фомин.

График поставки новых судов между государственно-транспортной лизинговой компанией "Аврора" и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации уже подписан.

- Рассчитываем, что до 2025 года 45 самолетов выйдут на маршруты Дальнего Востока, и жители региона смогут совершать путешествия, летать к друзьям, близким и знакомым, посещать достопримечательности, - рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Справка "РГ"

57061 пассажира перевезла Единая дальневосточная авиакомпания с начала полетов и на конец ноября 2021 года, выполнив 1472 рейса.