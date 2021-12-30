Необходим ли Колыме аффинажный завод

Ежегодно Магаданская область набирает обороты по добыче драгметаллов. На конец ноября 2021-го золотопромышленники извлекли 48,4 тонны золота и 615 тонн серебра.

И это только официальные данные, а сколько килограммов золота не попало в статистику, став доходом предприимчивых хозяев малых артелей, старателей-одиночек? Они получают металл на лицензированных полигонах недропользователей и продают тем, кто больше заплатит. Впрочем, итог всегда один: практически все золото покидает Колыму и отправляется на аффинажные заводы в другие регионы, где и облагается налогом в пользу "принимающего" субъекта. Как-то несправедливо получается…

Перерабатывающее предприятие необходимо и Магаданской области. Оно даст новые рабочие места, пополнение казны и иные преимущества. Так за чем же дело стало? Такой вопрос "РГ" задала губернатору Магаданской области Сергею Носову.

- Тема эта для Колымы болезненная. Я неоднократно беседовал с нашими золотопромышленниками, и когда они слышат про аффинажный завод, их начинает трясти, - ответил глава региона.

Каждый магаданец хорошо понимает, почему добытчики драгметалла так реагируют на слова об аффинаже на своей территории. Слишком живы воспоминания о скандально-криминальной истории, которая произошла с ранее существовавшим заводом.

Да, такой был. В 1997 году его начали строить. Спустя год на Колымском аффинажном заводе (КАЗ) уже провели приемную плавку драгоценного металла из сырья, доставленного из артели "Геологическая" и ОАО "Сусуманзолото". А еще через пару месяцев была запущена линия аффинажа и отлит первый слиток золота. В 2013-м, по сообщениям прессы, свыше 120 магаданских, якутских и чукотских горных предприятий являлись деловыми партнерами КАЗа. За годы работы здесь переработали более 382 тонн золота и 1900 тонн серебра. В целом по объему производства КАЗ занял второе место среди аффинажных заводов России.

В 2013 году с Колымского аффинажного завода исчезли две тонны золота и 16 тонн серебра. Нанесенный ущерб составил четыре миллиарда рублей

А потом вдруг начали появляться истории о неожиданно разбогатевших сотрудниках предприятия. В поселке, где находился завод, резко обострилась криминогенная обстановка. Золотые слитки с КАЗа всплыли в Ингушетии во время проведения спецоперации силовиками по пресечению канала поставки теневого колымского золота.

И тогда уже догадки, что на "аффинажке" воруют, превратились в уверенность. Пошли проверки, допросы, было проведено несчетное количество оперативных мероприятий… В итоге выяснилось, что в 2013 году с завода исчезли две тонны золота и 16 тонн серебра. Нанесенный ущерб составил четыре миллиарда рублей. КАЗ объявлен банкротом, денег на погашение долгов перед золотодобытчиками у него не оказалось. По данным следствия, на заводе к началу 2013 года образовалась большая финансовая задолженность перед недропользователями, о которой было хорошо осведомлено руководство предприятия.

С 1 февраля 2015 года аффинажный завод на Колыме прекратил финансово-хозяйственную деятельность на неопределенный срок. Точку в этой туманной истории так и не поставили. Расследование уголовных дел, видимо, продолжается, но больше никаких заявлений от представителей силовых структур не поступало. Как и информации о наказаниях.

Тем не менее, по словам Сергея Носова, появление подобного предприятия - дело не самого далекого будущего. Если будут соз­даны условия, то промышленники понесут на завод драгоценный металл.

- Это строительство нужно и выгодно региону. Будем работать, - пообещал губернатор.