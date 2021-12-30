Под Хабаровском загорелись цистерны с топливом

В пригороде Хабаровска загорелись цистерны с топливом. На месте работают расчеты краевой пожарной охраны и МЧС России, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании на территории, арендованной частным лицом, в селе Ильинка поступил на пульт диспетчера в 13.20 по местному времени. Прибывшие к месту ЧП огнеборцы установили, что полыхают две двадцатитонные цистерны с топливом. Часть нефтепродуктов вытекла на землю. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

На тушении задействованы 43 человека и десять единиц техники. Специалисты пытаются не допустить перехода огня на расположенные рядом постройки.