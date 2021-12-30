Судно село на мель при заходе в сахалинский порт Шахтерск

Морской буксир "Шахтерск-1" сел на мель при заходе в порт Шахтерск (остров Сахалин) в 40 метрах от берега. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. Причина происшествия - неблагоприятные погодные условия.

Три члена экипажа доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждались. Разлива топлива нет.

Судовладелец принял решение о проведении работ по снятию буксира с мели, как только улучшится погода. Ориентировочно это произойдет 2 января.

Как сообщили "РГ" в Сахалинском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, по сообщению о происшествии начата процессуальная проверка.