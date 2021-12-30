В Хабаровске водитель автобуса высадил детей в мороз

Водитель автобуса маршрута №155 в Хабаровске заставил детей идти по морозу, отказавшись везти их. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, маленьким пассажирам нужно было добраться до конечной остановки.

В связи с чем несовершеннолетних решили высадить из автобуса неизвестно. Возможно, дети не смогли оплатить проезд. Однако, эта причина не должна была стать поводом для отказа в перевозке, ведь с апреля 2021 года пассажиров до 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта, даже когда у них с собой не оказалось денег на оплату поездки, если их не сопровождают взрослые.

По факту случившегося началась прокурорская проверка. Родителей детей, чьи права нарушил водитель попросили обратиться в прокуратуру города.