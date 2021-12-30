В Хабаровском крае с 1 января повысится прожиточный минимум для детей

С начала 2022 года в Хабаровском крае будет действовать новый прожиточный минимум для детей. Как сообщается на сайте регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Дегтярев.

Этот показатель поднимут на 8,6 процента - такое решение было принято исходя из опережающего роста цен в 2021 году.

"С учетом дополнительной индексации прожиточный минимум для детей на 2022 год составит 18586 рублей. Это на 1472 рубля выше, чем в 2021 году. На реализацию мер социальной поддержки, которые рассчитываются, исходя из величины прожиточного минимума, из краевого бюджета дополнительно будет направлено 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении правительства.

Кстати, размер прожиточного минимума в Хабаровском крае на 2022 год для других категорий граждан также увеличился. В среднем на душу населения он достиг 16871 рубля (рост на четыре процента к уровню 2021 года). Для трудоспособного населения эти цифры равны 18389 рублям (рост на семь процентов), для пенсионеров - 14509 рублям (девять процентов).