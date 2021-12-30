В Приамурье женщина застрелила мужа и ранила его брата

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летней жительницы села Усть-Нюкжа Тындинского района, сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области.

По версии правоохранителей, вечером 26 декабря в доме на улице Школьной нетрезвая женщина несколько раз выстрелила из огнестрельного оружия в своего супруга и его брата. В результате муж подозреваемой скончался, а его родственник смог выбежать из квартиры и обратиться за помощью.

Женщина доставлена в Тынду и помещена в изолятор временного содержания. Решается вопрос о заключении ее под стражу.