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30.12.2021 07:18
Рубрика: Общество

Во Владивосток пришло судно с обледеневшими иномарками

Текст: Анна Бондаренко

В социальных сетях распространилось видео с обледеневшими иномарками. Сухогруз Sun Rio прибыл из Пусана при плохой погоде, и в пути машины покрылись толстой коркой льда. Обледенели не только стоявшие на палубе автомобили, но борта и надстройки судна. Сейчас оно стоит у причала порта Владивосток, идет разгрузка машин.

В соцсетях появилось фотографии одной из машин изнутри - ее салон тоже покрыт ледяной коркой.

В Приморье несколько автомобилей ушли под лед

Со ссылкой на Примгидромет, РИА Новости сообщает, что владельцы обледеневших иномарок могут взять у синоптиков справку о том, что машины пострадали из-за опасного явления "быстрое обледенение".

"Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее. Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru в разделе "Услуги" - "Порядок получения информации о погодных условиях по запросу", - сообщают синоптики.

В начале недели в Приморье действовало штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. В акватории Японского моря в это время был сильный ветер и волны, что спровоцировало обледенение.

В социальных сетях, между тем, гадают, насколько сильно повреждены иномарки.

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