За сутки в России подтверждено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2661

2 Санкт-Петербург 1532

3 Московская область 977

4 Свердловская область 524

5 Челябинская область 490

6 Иркутская область 478

7 Краснодарский край 466

8 Нижегородская область 449

9 Пермский край 445

10 Красноярский край 434

11 Ростовская область 427

12 Хабаровский край 425

13 Приморский край 424

14 Алтайский край 422

15 Самарская область 397

16 Новосибирская область 368

17 Ленинградская область 334

18 Омская область 325

19 Кемеровская область 325

20 Саратовская область 299

21 Воронежская область 291

22 Тюменская область 280

23 Республика Башкортостан 271

24 Волгоградская область 267

25 Тверская область 259

26 Ставропольский край 255

27 Ярославская область 238

28 Владимирская область 238

29 Пензенская область 236

30 Архангельская область 234

31 Амурская область 230

32 Ульяновская область 220

33 Тульская область 216

34 Кировская область 210

35 Республика Карелия 205

36 Вологодская область 203

37 Брянская область 196

38 Калининградская область 185

39 Тамбовская область 183

40 Астраханская область 180

41 Республика Коми 177

42 Липецкая область 174

43 Смоленская область 173

44 Белгородская область 173

45 Республика Бурятия 169

46 Ивановская область 165

47 Ханты-Мансийский автономный округ 155

48 Томская область 153

49 Новгородская область 151

50 Орловская область 151

51 Псковская область 145

52 Курганская область 144

53 Рязанская область 142

54 Оренбургская область 137

55 Калужская область 133

56 Мурманская область 129

57 Забайкальский край 123

58 Сахалинская область 116

59 Республика Крым 110

60 Республика Дагестан 110

61 Республика Саха (Якутия) 103

62 Курская область 99

63 Кабардино-Балкарская Республика 91

64 Республика Хакасия 88

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 86

66 Республика Адыгея 80

67 Республика Татарстан 80

68 Республика Ингушетия 75

69 Республика Северная Осетия-Алания 72

70 Республика Мордовия 71

71 Удмуртская Республика 68

72 Карачаево-Черкесская Республика 65

73 Республика Чувашия 65

74 Чеченская Республика 62

75 Севастополь 49

76 Республика Марий Эл 42

77 Республика Алтай 31

78 Камчатский край 28

79 Еврейская автономная область 25

80 Магаданская область 17

81 Республика Тыва 14

82 Республика Калмыкия 13

83 Костромская область 13

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 479 344 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Костромская область, Чукотский автономный округ 0,03%

2. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%

3. Севастополь, Республика Крым, Удмуртская Республика 0,09% За последние сутки подтверждено 926 смертей Москва 71 Санкт-Петербург 60 Московская область 50 Красноярский край 35 Челябинская область 26 Свердловская область 25 Ростовская область 24 Алтайский край 24 Нижегородская область 22 Волгоградская область 21 Республика Башкортостан 21 Ставропольский край 20 Краснодарский край 19 Самарская область 19 Республика Крым 18 Пермский край 18 Иркутская область 18 Воронежская область 16 Тверская область 16 Брянская область 15 Республика Чувашия 15 Пензенская область 15 Рязанская область 14 Тюменская область 14 Тульская область 13 Саратовская область 13 Ульяновская область 13 Ивановская область 11 Тамбовская область 11 Новосибирская область 11 Республика Бурятия 11 Липецкая область 10 Вологодская область 10 Республика Хакасия 10 Астраханская область 9 Ханты-Мансийский автономный округ 9 Омская область 9 Курская область 8 Орловская область 8 Ярославская область 8 Кабардино-Балкарская Республика 8 Оренбургская область 8 Белгородская область 7 Калужская область 7 Смоленская область 7 Забайкальский край 7 Калининградская область 6 Мурманская область 6 Республика Дагестан 6 Республика Татарстан 6 Приморский край 6 Владимирская область 5 Псковская область 5 Республика Северная Осетия - Алания 5 Хабаровский край 5 Костромская область 4 Республика Карелия 4 Республика Коми 4 Архангельская область 4 Ленинградская область 4 Республика Адыгея 4 Республика Мордовия 4 Кемеровская область 4 Томская область 4 Сахалинская область 4 Еврейская автономная область 4 Севастополь 3 Чеченская Республика 3 Республика Марий Эл 3 Республика Алтай 3 Республика Саха (Якутия) 3 Амурская область 3 Удмуртская Республика 2 Кировская область 2 Магаданская область 2 Ненецкий автономный округ 1 Республика Ингушетия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Камчатский край 1 За весь период по России умерло 307 948 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 43 004 человека Санкт-Петербург 3236 Москва 2495 Иркутская область 2217 Омская область 1998 Московская область 1930 Самарская область 1368 Воронежская область 1302 Тюменская область 1027 Нижегородская область 1001 Ставропольский край 988 Владимирская область 912 Алтайский край 883 Пермский край 881 Республика Коми 796 Курская область 751 Орловская область 748 Ростовская область 731 Пензенская область 731 Курганская область 726 Хабаровский край 709 Смоленская область 696 Псковская область 653 Краснодарский край 650 Ярославская область 647 Ленинградская область 618 Челябинская область 572 Амурская область 554 Свердловская область 545 Новгородская область 535 Красноярский край 501 Волгоградская область 479 Саратовская область 457 Томская область 425 Приморский край 423 Республика Марий Эл 422 Ивановская область 386 Забайкальский край 380 Астраханская область 362 Белгородская область 360 Республика Башкортостан 357 Оренбургская область 347 Вологодская область 346 Новосибирская область 342 Тверская область 329 Кемеровская область 319 Кировская область 272 Архангельская область 258 Рязанская область 257 Республика Саха (Якутия) 253 Мурманская область 248 Республика Хакасия 245 Брянская область 235 Тамбовская область 232 Севастополь 224 Республика Крым 223 Липецкая область 218 Республика Карелия 212 Ямало-Ненецкий автономный округ 211 Тульская область 207 Республика Тыва 206 Ханты-Мансийский автономный округ 202 Республика Бурятия 198 Калининградская область 194 Удмуртская Республика 186 Республика Мордовия 160 Ульяновская область 155 Калужская область 153 Республика Северная Осетия - Алания 122 Сахалинская область 121 Республика Дагестан 109 Карачаево-Черкесская Республика 94 Республика Татарстан 89 Республика Ингушетия 86 Республика Адыгея 83 Кабардино-Балкарская Республика 79 Чеченская Республика 65 Камчатский край 57 Республика Чувашия 56 Республика Алтай 37 Еврейская автономная область 34 Магаданская область 33 Республика Калмыкия 17 Ненецкий автономный округ 16 Костромская область 11 Чукотский автономный округ 11 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 423 227. ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире