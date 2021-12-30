За сутки в России подтверждено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2661
- 2 Санкт-Петербург 1532
- 3 Московская область 977
- 4 Свердловская область 524
- 5 Челябинская область 490
- 6 Иркутская область 478
- 7 Краснодарский край 466
- 8 Нижегородская область 449
- 9 Пермский край 445
- 10 Красноярский край 434
- 11 Ростовская область 427
- 12 Хабаровский край 425
- 13 Приморский край 424
- 14 Алтайский край 422
- 15 Самарская область 397
- 16 Новосибирская область 368
- 17 Ленинградская область 334
- 18 Омская область 325
- 19 Кемеровская область 325
- 20 Саратовская область 299
- 21 Воронежская область 291
- 22 Тюменская область 280
- 23 Республика Башкортостан 271
- 24 Волгоградская область 267
- 25 Тверская область 259
- 26 Ставропольский край 255
- 27 Ярославская область 238
- 28 Владимирская область 238
- 29 Пензенская область 236
- 30 Архангельская область 234
- 31 Амурская область 230
- 32 Ульяновская область 220
- 33 Тульская область 216
- 34 Кировская область 210
- 35 Республика Карелия 205
- 36 Вологодская область 203
- 37 Брянская область 196
- 38 Калининградская область 185
- 39 Тамбовская область 183
- 40 Астраханская область 180
- 41 Республика Коми 177
- 42 Липецкая область 174
- 43 Смоленская область 173
- 44 Белгородская область 173
- 45 Республика Бурятия 169
- 46 Ивановская область 165
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 155
- 48 Томская область 153
- 49 Новгородская область 151
- 50 Орловская область 151
- 51 Псковская область 145
- 52 Курганская область 144
- 53 Рязанская область 142
- 54 Оренбургская область 137
- 55 Калужская область 133
- 56 Мурманская область 129
- 57 Забайкальский край 123
- 58 Сахалинская область 116
- 59 Республика Крым 110
- 60 Республика Дагестан 110
- 61 Республика Саха (Якутия) 103
- 62 Курская область 99
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 91
- 64 Республика Хакасия 88
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 86
- 66 Республика Адыгея 80
- 67 Республика Татарстан 80
- 68 Республика Ингушетия 75
- 69 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 70 Республика Мордовия 71
- 71 Удмуртская Республика 68
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 65
- 73 Республика Чувашия 65
- 74 Чеченская Республика 62
- 75 Севастополь 49
- 76 Республика Марий Эл 42
- 77 Республика Алтай 31
- 78 Камчатский край 28
- 79 Еврейская автономная область 25
- 80 Магаданская область 17
- 81 Республика Тыва 14
- 82 Республика Калмыкия 13
- 83 Костромская область 13
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 479 344 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Костромская область, Чукотский автономный округ 0,03%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
- 3. Севастополь, Республика Крым, Удмуртская Республика 0,09%
За последние сутки подтверждено 926 смертей
- Москва 71
- Санкт-Петербург 60
- Московская область 50
- Красноярский край 35
- Челябинская область 26
- Свердловская область 25
- Ростовская область 24
- Алтайский край 24
- Нижегородская область 22
- Волгоградская область 21
- Республика Башкортостан 21
- Ставропольский край 20
- Краснодарский край 19
- Самарская область 19
- Республика Крым 18
- Пермский край 18
- Иркутская область 18
- Воронежская область 16
- Тверская область 16
- Брянская область 15
- Республика Чувашия 15
- Пензенская область 15
- Рязанская область 14
- Тюменская область 14
- Тульская область 13
- Саратовская область 13
- Ульяновская область 13
- Ивановская область 11
- Тамбовская область 11
- Новосибирская область 11
- Республика Бурятия 11
- Липецкая область 10
- Вологодская область 10
- Республика Хакасия 10
- Астраханская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Омская область 9
- Курская область 8
- Орловская область 8
- Ярославская область 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Оренбургская область 8
- Белгородская область 7
- Калужская область 7
- Смоленская область 7
- Забайкальский край 7
- Калининградская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Татарстан 6
- Приморский край 6
- Владимирская область 5
- Псковская область 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Хабаровский край 5
- Костромская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 4
- Архангельская область 4
- Ленинградская область 4
- Республика Адыгея 4
- Республика Мордовия 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 4
- Сахалинская область 4
- Еврейская автономная область 4
- Севастополь 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Алтай 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Амурская область 3
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Магаданская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 307 948 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 43 004 человека
- Санкт-Петербург 3236
- Москва 2495
- Иркутская область 2217
- Омская область 1998
- Московская область 1930
- Самарская область 1368
- Воронежская область 1302
- Тюменская область 1027
- Нижегородская область 1001
- Ставропольский край 988
- Владимирская область 912
- Алтайский край 883
- Пермский край 881
- Республика Коми 796
- Курская область 751
- Орловская область 748
- Ростовская область 731
- Пензенская область 731
- Курганская область 726
- Хабаровский край 709
- Смоленская область 696
- Псковская область 653
- Краснодарский край 650
- Ярославская область 647
- Ленинградская область 618
- Челябинская область 572
- Амурская область 554
- Свердловская область 545
- Новгородская область 535
- Красноярский край 501
- Волгоградская область 479
- Саратовская область 457
- Томская область 425
- Приморский край 423
- Республика Марий Эл 422
- Ивановская область 386
- Забайкальский край 380
- Астраханская область 362
- Белгородская область 360
- Республика Башкортостан 357
- Оренбургская область 347
- Вологодская область 346
- Новосибирская область 342
- Тверская область 329
- Кемеровская область 319
- Кировская область 272
- Архангельская область 258
- Рязанская область 257
- Республика Саха (Якутия) 253
- Мурманская область 248
- Республика Хакасия 245
- Брянская область 235
- Тамбовская область 232
- Севастополь 224
- Республика Крым 223
- Липецкая область 218
- Республика Карелия 212
- Ямало-Ненецкий автономный округ 211
- Тульская область 207
- Республика Тыва 206
- Ханты-Мансийский автономный округ 202
- Республика Бурятия 198
- Калининградская область 194
- Удмуртская Республика 186
- Республика Мордовия 160
- Ульяновская область 155
- Калужская область 153
- Республика Северная Осетия - Алания 122
- Сахалинская область 121
- Республика Дагестан 109
- Карачаево-Черкесская Республика 94
- Республика Татарстан 89
- Республика Ингушетия 86
- Республика Адыгея 83
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Чеченская Республика 65
- Камчатский край 57
- Республика Чувашия 56
- Республика Алтай 37
- Еврейская автономная область 34
- Магаданская область 33
- Республика Калмыкия 17
- Ненецкий автономный округ 16
- Костромская область 11
- Чукотский автономный округ 11
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 423 227.