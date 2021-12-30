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30.12.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2661
  • 2 Санкт-Петербург 1532
  • 3 Московская область 977
  • 4 Свердловская область 524
  • 5 Челябинская область 490
  • 6 Иркутская область 478
  • 7 Краснодарский край 466
  • 8 Нижегородская область 449
  • 9 Пермский край 445
  • 10 Красноярский край 434
  • 11 Ростовская область 427
  • 12 Хабаровский край 425
  • 13 Приморский край 424
  • 14 Алтайский край 422
  • 15 Самарская область 397
  • 16 Новосибирская область 368
  • 17 Ленинградская область 334
  • 18 Омская область 325
  • 19 Кемеровская область 325
  • 20 Саратовская область 299
  • 21 Воронежская область 291
  • 22 Тюменская область 280
  • 23 Республика Башкортостан 271
  • 24 Волгоградская область 267
  • 25 Тверская область 259
  • 26 Ставропольский край 255
  • 27 Ярославская область 238
  • 28 Владимирская область 238
  • 29 Пензенская область 236
  • 30 Архангельская область 234
  • 31 Амурская область 230
  • 32 Ульяновская область 220
  • 33 Тульская область 216
  • 34 Кировская область 210
  • 35 Республика Карелия 205
  • 36 Вологодская область 203
  • 37 Брянская область 196
  • 38 Калининградская область 185
  • 39 Тамбовская область 183
  • 40 Астраханская область 180
  • 41 Республика Коми 177
  • 42 Липецкая область 174
  • 43 Смоленская область 173
  • 44 Белгородская область 173
  • 45 Республика Бурятия 169
  • 46 Ивановская область 165
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 155
  • 48 Томская область 153
  • 49 Новгородская область 151
  • 50 Орловская область 151
  • 51 Псковская область 145
  • 52 Курганская область 144
  • 53 Рязанская область 142
  • 54 Оренбургская область 137
  • 55 Калужская область 133
  • 56 Мурманская область 129
  • 57 Забайкальский край 123
  • 58 Сахалинская область 116
  • 59 Республика Крым 110
  • 60 Республика Дагестан 110
  • 61 Республика Саха (Якутия) 103
  • 62 Курская область 99
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 91
  • 64 Республика Хакасия 88
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 86
  • 66 Республика Адыгея 80
  • 67 Республика Татарстан 80
  • 68 Республика Ингушетия 75
  • 69 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 70 Республика Мордовия 71
  • 71 Удмуртская Республика 68
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 73 Республика Чувашия 65
  • 74 Чеченская Республика 62
  • 75 Севастополь 49
  • 76 Республика Марий Эл 42
  • 77 Республика Алтай 31
  • 78 Камчатский край 28
  • 79 Еврейская автономная область 25
  • 80 Магаданская область 17
  • 81 Республика Тыва 14
  • 82 Республика Калмыкия 13
  • 83 Костромская область 13
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 479 344 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Костромская область, Чукотский автономный округ 0,03%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%
  • 3. Севастополь, Республика Крым, Удмуртская Республика 0,09%
За последние сутки подтверждено 926 смертей
  1. Москва 71
  2. Санкт-Петербург 60
  3. Московская область 50
  4. Красноярский край 35
  5. Челябинская область 26
  6. Свердловская область 25
  7. Ростовская область 24
  8. Алтайский край 24
  9. Нижегородская область 22
  10. Волгоградская область 21
  11. Республика Башкортостан 21
  12. Ставропольский край 20
  13. Краснодарский край 19
  14. Самарская область 19
  15. Республика Крым 18
  16. Пермский край 18
  17. Иркутская область 18
  18. Воронежская область 16
  19. Тверская область 16
  20. Брянская область 15
  21. Республика Чувашия 15
  22. Пензенская область 15
  23. Рязанская область 14
  24. Тюменская область 14
  25. Тульская область 13
  26. Саратовская область 13
  27. Ульяновская область 13
  28. Ивановская область 11
  29. Тамбовская область 11
  30. Новосибирская область 11
  31. Республика Бурятия 11
  32. Липецкая область 10
  33. Вологодская область 10
  34. Республика Хакасия 10
  35. Астраханская область 9
  36. Ханты-Мансийский автономный округ 9
  37. Омская область 9
  38. Курская область 8
  39. Орловская область 8
  40. Ярославская область 8
  41. Кабардино-Балкарская Республика 8
  42. Оренбургская область 8
  43. Белгородская область 7
  44. Калужская область 7
  45. Смоленская область 7
  46. Забайкальский край 7
  47. Калининградская область 6
  48. Мурманская область 6
  49. Республика Дагестан 6
  50. Республика Татарстан 6
  51. Приморский край 6
  52. Владимирская область 5
  53. Псковская область 5
  54. Республика Северная Осетия - Алания 5
  55. Хабаровский край 5
  56. Костромская область 4
  57. Республика Карелия 4
  58. Республика Коми 4
  59. Архангельская область 4
  60. Ленинградская область 4
  61. Республика Адыгея 4
  62. Республика Мордовия 4
  63. Кемеровская область 4
  64. Томская область 4
  65. Сахалинская область 4
  66. Еврейская автономная область 4
  67. Севастополь 3
  68. Чеченская Республика 3
  69. Республика Марий Эл 3
  70. Республика Алтай 3
  71. Республика Саха (Якутия) 3
  72. Амурская область 3
  73. Удмуртская Республика 2
  74. Кировская область 2
  75. Магаданская область 2
  76. Ненецкий автономный округ 1
  77. Республика Ингушетия 1
  78. Карачаево-Черкесская Республика 1
  79. Камчатский край 1

За весь период по России умерло 307 948 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 43 004 человека
  1. Санкт-Петербург 3236
  2. Москва 2495
  3. Иркутская область 2217
  4. Омская область 1998
  5. Московская область 1930
  6. Самарская область 1368
  7. Воронежская область 1302
  8. Тюменская область 1027
  9. Нижегородская область 1001
  10. Ставропольский край 988
  11. Владимирская область 912
  12. Алтайский край 883
  13. Пермский край 881
  14. Республика Коми 796
  15. Курская область 751
  16. Орловская область 748
  17. Ростовская область 731
  18. Пензенская область 731
  19. Курганская область 726
  20. Хабаровский край 709
  21. Смоленская область 696
  22. Псковская область 653
  23. Краснодарский край 650
  24. Ярославская область 647
  25. Ленинградская область 618
  26. Челябинская область 572
  27. Амурская область 554
  28. Свердловская область 545
  29. Новгородская область 535
  30. Красноярский край 501
  31. Волгоградская область 479
  32. Саратовская область 457
  33. Томская область 425
  34. Приморский край 423
  35. Республика Марий Эл 422
  36. Ивановская область 386
  37. Забайкальский край 380
  38. Астраханская область 362
  39. Белгородская область 360
  40. Республика Башкортостан 357
  41. Оренбургская область 347
  42. Вологодская область 346
  43. Новосибирская область 342
  44. Тверская область 329
  45. Кемеровская область 319
  46. Кировская область 272
  47. Архангельская область 258
  48. Рязанская область 257
  49. Республика Саха (Якутия) 253
  50. Мурманская область 248
  51. Республика Хакасия 245
  52. Брянская область 235
  53. Тамбовская область 232
  54. Севастополь 224
  55. Республика Крым 223
  56. Липецкая область 218
  57. Республика Карелия 212
  58. Ямало-Ненецкий автономный округ 211
  59. Тульская область 207
  60. Республика Тыва 206
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 202
  62. Республика Бурятия 198
  63. Калининградская область 194
  64. Удмуртская Республика 186
  65. Республика Мордовия 160
  66. Ульяновская область 155
  67. Калужская область 153
  68. Республика Северная Осетия - Алания 122
  69. Сахалинская область 121
  70. Республика Дагестан 109
  71. Карачаево-Черкесская Республика 94
  72. Республика Татарстан 89
  73. Республика Ингушетия 86
  74. Республика Адыгея 83
  75. Кабардино-Балкарская Республика 79
  76. Чеченская Республика 65
  77. Камчатский край 57
  78. Республика Чувашия 56
  79. Республика Алтай 37
  80. Еврейская автономная область 34
  81. Магаданская область 33
  82. Республика Калмыкия 17
  83. Ненецкий автономный округ 16
  84. Костромская область 11
  85. Чукотский автономный округ 11

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 423 227.

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