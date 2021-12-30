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30.12.2021 11:02
Рубрика: Общество

Четыре научных коллектива получат региональные мегагранты

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
В Уфе подвели итоги конкурса мегагрантов, объявленного в сентябре 2021 года. В нем могли участвовать вузы и научные организации, которые проводят исследования под руководством ведущих ученых с мировым именем. Из 16 заявок к дальнейшей экспертизе было допущено 10.
Фото: пресс-служба Евразийского НОЦ Фото: пресс-служба Евразийского НОЦ
Фото: пресс-служба Евразийского НОЦ

В их рассмотрении принимали активное участие 12 экспертов Сколтеха под руководством вице-президента по академическому сотрудничеству Григория Кабатянского. Среди них такие именитые ученые, как профессор Искандер Ахатов, биоинформатик, профессор Михаил Гельфанд, профессор Андрей Осипцов, профессор факультета математики университета Аризоны Ильдар Габитов и другие.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ мирового уровня
Год науки и технологий стал для Башкирии знаковым

Критериев оценки было несколько: соответствие научного проекта направлениям деятельности Евразийского НОЦ, его реализуемость, целевые показатели. Напомним, что основными направлениями Евразийского НОЦ являются "Цифровая и "зеленая" химия, энергетика", "Передовые производственный технологии и инжиниринг", "Биомедицина и генетика", а также "Новая среда жизни".

Одним из ключевых критериев оценки заявок являлось создание и развитие лабораторий в рамках проекта, а также объем внебюджетного финансирования, заложенного на реализацию проекта.

- Мы хотим видеть, что университеты расставляют акценты и готовы финансировать, в дальнейшем поддерживая эти научные проекты. Республике важно, что после реализации программы мегагранта лаборатории и научные коллективы в составе университетов сохранятся, - отметил советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Названы имена победителей конкурса грантовой поддержки молодых ученых

Победителями конкурса были признаны 4 научных проекта коллективов Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), Башкирского госуниверситета (БашГУ), Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).

Научный коллектив УГНТУ привлекает ученого из Японии для реализации проекта по "Созданию методологических основ оценки баланса парниковых газов и определения потенциала депонирования углерода в экосистемах". Приглашенный ученый Шамиль Максютов является экспертом Национального института по изучению окружающей среды министерства окружающей среды Японии.

Ученый из США, директор центра ультразвука высокого разрешения Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне Ринат Есеналиев совместно с УГАТУ будет работать над проектом "Мультимодальная диагностика высокой точности в медицине и биологии на основе передовых методов интеллектуальной обработки сигналов и их генерации средствами интегральной фотоники".

Исследование молекулярно-генетических основ когнитивных и психоневрологических особенностей человека в условиях пандемии короновирусной инфекции (COVID-19) проведет научный коллектив БашГУ совместно с профессором генетики и психологии Голдсмитского колледжа Сметана (Ковас) Юлией Владимировной.

Профессор и заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Университетской клиники Гейдельберга Юрген Хоффман с коллективом исследователей БГМУ разработают проект "Технологии 3D-печати для изготовления перспективных керамических биомедицинских имплантатов и изделий".

В соответствии с указом главы республики "О мерах государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в РБ", победители конкурса получат по 75 млн рублей из бюджета республики на период реализации проекта до 2023 года.

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