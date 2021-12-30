Нижегородцы пожаловались на людей в костюмах лошадей в центре города

В полицию Нижнего Новгорода поступило сразу несколько обращений от граждан, пожаловавшихся на людей в костюмах лошадей и прочих персонажей. Они настойчиво предлагали сфотографироваться, а затем вымогали за это деньги.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, 17 декабря сотрудники полиции выехали на Большую Покровскую улицу для проверки сообщений. Граждан в костюмах доставили в отдел полиции №5, опросили и провели профилактическую беседу. По этому факту проводится административное расследование по статье 7.12 КоАП РФ, поскольку в действиях этих граждан усматриваются признаки нарушения авторских прав: костюмы напоминают героев известного мультфильма.

Аналогичные жалобы на ростовых кукол поступили в правоохранительные органы 21 и 29 декабря. На этот раз прогулке по центральной улице гражданам помешали люди в костюмах зебры, жирафа и зайца.

Их также доставили в отдел полиции №5 для профилактической беседы. В действиях ростовых кукол усматриваются признаки правонарушения по статье 14.1 КоАП РФ - предпринимательская деятельность без регистрации или специального разрешения. Проводится административное расследование.

В преддверии предстоящих праздников в полиции предупредили нижегородцев и гостей города о том, что следует сохранять бдительность во время прогулок. В частности, перед тем, как фотографироваться с кем-то или кататься на лошадях, следует уточнить стоимость услуги, а затем принимать решение.