В Оренбуржье Дед Мороз и Снегурочка развезут по селам подарки для детей

В новом формате стартовала в Оренбуржье организованная предпринимателями акция "Агроелка" для детей из сельской глубинки. Если прежде для юных сельчан из социально незащищенных семей проводили большое новогоднее представление, то на сей раз из-за санитарных ограничений праздничный хоровод оказался под запретом. Но без доброй сказки ребята не останутся: Дед Мороз и Снегурочка сами развезут по селам подарки.

Как рассказал инициатор акции - руководитель селекционно-генетического центра Виктор Железнов, в этом году "Агроелка" проводится в третий раз. Организаторы запустили флешмоб под девизом "Оренбургские аграрии своих детей не бросают". На призыв откликнулись не только местные предприниматели - активный вклад внес итальянский бизнесмен Марино Курра, гендиректор одного из предприятий области.

- В условиях пандемии трудно создавать поводы для радости, поскольку отменяются мероприятия для детей, а они особенно ждут праздника. Поэтому мы были рады поучаствовать в акции, - пояснил он.

Дед Мороз и Снегурочка отправились в путь на школьных автобусах, украшенных эмблемами "Агроелки". Новогодний "десант" уже побывал в Шарлыкском, Сорочинском, Оренбургском районах. Он доставит в глубинку около 1200 подарков. Их получат ребята, родители которых по разным причинам не могут подарить своим детям праздник. Акция охватит все 35 районов области.

Доброе начинание поддержали региональный минсельхоз и минобразования.

- Когда люди объединяются вокруг самого главного, что у нас есть - наших детей, это, конечно, дорогого стоит. Я хотел бы поблагодарить наших аграриев, которые поучаствовали в этом масштабном мероприятии, - отметил первый вице-губернатор области Сергей Балыкин.