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Рубрика: Происшествия

В Пензе завели уголовное дело о массовой гибели рыбы в реке

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Возбуждено уголовное дело за загрязнение вод, в результате чего в ноябре произошла массовая гибель рыбы в старице реки Суры в городской черте, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС
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- Установлено, что в реку был произведен сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка. В результате гибели рыбы водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Виновник преступления устанавливается, - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

К делу также привлечены специалисты Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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