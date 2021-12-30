В Пензе завели уголовное дело о массовой гибели рыбы в реке

Возбуждено уголовное дело за загрязнение вод, в результате чего в ноябре произошла массовая гибель рыбы в старице реки Суры в городской черте, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

- Установлено, что в реку был произведен сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка. В результате гибели рыбы водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. Виновник преступления устанавливается, - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

К делу также привлечены специалисты Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.