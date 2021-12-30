В Уфе вынесли приговор "черным" риелторам

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих горожан, обвиняемых в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, второму - 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима, третьей - 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

- Суд установил, что с октября 2019 по март 2020 года один из членов группы, работавший похоронным агентом, передавал информацию об умерших одиноких гражданах своему подельнику. Тот подыскивал риелторов, которые готовили поддельные документы на квартиры, находили покупателей и сопровождали регистрацию сделок, - сообщили в прокуратуре республики.

Так, чтобы завладеть двухкомнатной квартирой скончавшейся в Уфе 77-летней пенсионерки, злоумышленники подыскали внешне похожую на нее женщину, проникли в помещение, заменили замки на входной двери. Затем оформили у нотариуса доверенность на совершение сделки и беспрепятственно продали чужое жилье за 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, одна из подсудимых с участием подставного лица организовала хищение денежных средств умершей с банковского счета в размере более 40 тысяч рублей и акций на общую сумму более 481 тысячи рублей.

Таким же образом фигуранты дела пытались совершить незаконные сделки еще по двум квартирам, но их действия были пресечены на стадии оформления сделок ввиду обращений родственников умерших.

В преступную группу входило 5 человек. Но один умер в ходе следствия, а в отношении второго дело выделено в отдельное производство.

Подсудимые признали вину частично. Приговор не вступил в законную силу.