В Уфе вынесли приговор "черным" риелторам

Новости

С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет 08:49
В Хабаровске запретили фейерверки в новогодние праздники 08:46
В ЦБ заявили, что дефицит кадров может довести экономику до перегрева 08:25
В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь 08:18
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона" 07:30
Во Владивосток пришло судно с обледеневшими иномарками 07:18
В Австралии у российской теннисистки Павлюченковой выявили коронавирус 06:37
На Украине приостановили работу над вакциной от коронавируса 05:40
Эксперт рассказал, как и зачем бизнесу меняться в digital-эру 05:30
Врач Михалева рассказала об опасном сочетании блюд на новогоднем столе 04:30
В Хабаровске водитель автобуса высадил детей в мороз 04:26
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика 03:25
Россияне оценили эффективность федерального проекта "Спорт - норма жизни" 02:30
В США изменили требования к изоляции людей, заразившихся коронавирусом 02:10
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса 01:31
В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею 00:55
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины 00:43
Тренер сборной Польши по футболу покинул свой пост перед матчем против России 00:02
До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом 29.12.2021
Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить 29.12.2021
Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею 29.12.2021
Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО 29.12.2021
Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека 29.12.2021
Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 29.12.2021
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 29.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 08:53
Рубрика: Происшествия

В Уфе вынесли приговор "черным" риелторам

Текст: Гульназ Данилова

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих горожан, обвиняемых в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Фото: Наталья Граф/РГ
Может ли лишиться жилья добросовестный покупатель

Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, второму - 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима, третьей - 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

- Суд установил, что с октября 2019 по март 2020 года один из членов группы, работавший похоронным агентом, передавал информацию об умерших одиноких гражданах своему подельнику. Тот подыскивал риелторов, которые готовили поддельные документы на квартиры, находили покупателей и сопровождали регистрацию сделок, - сообщили в прокуратуре республики.

Так, чтобы завладеть двухкомнатной квартирой скончавшейся в Уфе 77-летней пенсионерки, злоумышленники подыскали внешне похожую на нее женщину, проникли в помещение, заменили замки на входной двери. Затем оформили у нотариуса доверенность на совершение сделки и беспрепятственно продали чужое жилье за 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, одна из подсудимых с участием подставного лица организовала хищение денежных средств умершей с банковского счета в размере более 40 тысяч рублей и акций на общую сумму более 481 тысячи рублей.

Таким же образом фигуранты дела пытались совершить незаконные сделки еще по двум квартирам, но их действия были пресечены на стадии оформления сделок ввиду обращений родственников умерших.

В преступную группу входило 5 человек. Но один умер в ходе следствия, а в отношении второго дело выделено в отдельное производство.

Подсудимые признали вину частично. Приговор не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к работе
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств