Видео: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов детской больницы

Пациентов Нижегородской областной детской больницы с наступающим Новым годом пришли поздравить пожарный Дед Мороз и Деды-Морозы альпинисты. О необычной акции рассказали в ГУ МЧС по региону.

Костюмы Дедов Морозов и Снегурочек примерили на себя пожарные Нижегородского гарнизона, сотрудники Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России и волонтеры Нижегородского корпуса спасателей.

Через крыши к окнам палат спустились шесть Дедов Морозов-альпинистов. А Дед Мороз-пожарный вместе со Снегурочкой взобрались к детям с помощью коленчатого подъемника. Они не только пожелали детям здоровья в наступающем году, но и вручили им сладкие подарки.