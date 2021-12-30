Инструкторами нацпроекта стали 20 сотрудников новосибирских предприятий

Два десятка специалистов компаний Новосибирской области получили сертификаты внутренних инструкторов национального проекта "Производительность труда". Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, для этого сотрудники прошли обширную образовательную программу Федерального центра компетенций (ФЦК).

Внутренними инструкторами становятся сотрудники конкретного предприятия, участвующего в национальном проекте "Производительность труда". Автоматически они попадают и в состав рабочей группы по реализации необходимых мероприятий для внедрения механизмов бережливого производства. Эти специалисты должны отвечать определенным критериям: работать в компании не менее одного года, иметь опыт наставничества, проведения тренингов или управленческой деятельности. Приняв активное участие в реализации проекта на пилотном потоке, они впоследствии должны распространять полученный опыт на другие направления деятельности компании.

- Подготовка внутренних инструкторов занимает одиннадцать недель. Перед ее началом специалисты проходят отбор, а затем обучение по трем модулям, - поясняет Юлия Тарасова, руководитель проекта по направлению "Оптимизация потоков и процессов" Регионального центра компетенций. - Помимо серьезной теоретической базы, они получают программы практических тренингов с возможностью проведения их в своем коллективе. В результате, когда инструктор приходит на предприятие, он в формате семинара может сам преподавать сотрудникам методологию повышения производительности труда и рассказывать про инструменты бережливого производства.

По мнению Юлии Тарасовой, внутренние инструкторы играют значительную роль в том, чтобы предприятие достигло целевых показателей по приросту производительности труда. Компании заходят в нацпроект на три года, но лишь первые шесть месяцев с ними работают специалисты и эксперты регионального, либо федерального центров компетенций. После этого предприятие само должно поддерживать культуру бережливого производства, тиражировать полученные знания и опыт.

- Наша задача обучить на эту роль минимум двух человек, - отмечает руководитель проектов РУК и тренер-консультант Регионального учебного центра "Фабрика процессов" Полина Коленченко. - Это зависит от численности сотрудников предприятия. Конечно, если в штате более тысячи человек, два работника могут просто не охватить весь персонал. Надо отметить, что не каждый может принять на себя такую роль. Помимо теоретических знаний и серьезного практического опыта, нужно иметь коммуникативные навыки, опыт ведения совещаний. Поэтому мы проводим очный отбор, после которого уже направляем людей на обучение.

Из двадцати сотрудников новосибирских предприятий, получивших сертификаты ФЦК, большая часть подтвердила компетенции по всем шести дисциплинам образовательной программы. Но кто-то станет для своих коллег инструкторам лишь по некоторым из них.

Помимо подготовки внутренних инструкторов, нацпроект "Производительность труда" включает в себя еще несколько образовательных направлений. Прежде всего, это программа "Лидеры производительности". Новосибирская область вошла в число лучших регионов по ее реализации, отправив наибольшее число заявок для участия. А сейчас открылся набор на следующий год.

- Эта программа подготовки управленческих кадров стартовала в позапрошлом году. А уже в 2020-м Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выпускников, - отмечает директор Центра повышения производительности ФГБОУ ВО Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина. - В прошлом году обучилось более ста человек из региона - представители предприятий несырьевого сектора экономики. В этом году также обучение прошли несколько десятков человек.

Объявлен набор и для участия в образовательной программе "Акселератор экспортного роста", целью которой прежде всего является формирование практических навыков эффективного структурирования экспортного проекта. Также представители бизнеса получают опыт по минимизации рисков, снижению издержек экспортной деятельности, а также по использованию инструментов господдержки для самостоятельного тиражирования и масштабирования экспортной деятельности. По результатам обучения каждый участник формирует до трех вариантов плана выхода на зарубежные рынки.

Также новосибирские предприятия в рамках нацпроекта "Производительность труда" активно участвуют в образовательной программе "Фабрика процессов". Здесь прошли обучение 850 сотрудников 85 компаний региона.

- Это учебно-производственная площадка практического обучения, здесь участники нацпроекта видят, каким образом инструменты бережливого производства влияют на операционные показатели бизнеса. И как эти операционные показатели влияют на финансовый результат компании, - поясняет заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук. - Специалисты получают опыт применения очень простых инструментов, которые каждый человек может применить на своем рабочем месте: ищут потери, сокращают время протекания процесса и видят, что получается в результате.