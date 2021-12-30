Инструкторами нацпроекта стали 20 сотрудников новосибирских предприятий

Новости

В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших 10:27
Суд приостановил горные работы на шахте "Листвяжная" на 90 суток 10:22
На Ленинградском вокзале в Москве появилась первая зарядка для электрокаров 10:20
По Москве пустили первый электробус гармошку 10:17
Китайским футболистам запретили татуировки 10:13
Андрей Бочкарев: 1174 обманутых дольщика ЖК "Царицыно" могут готовиться к новоселью 10:05
Система С-500 сбила гиперзвуковую цель в Арктике 10:02
Британцам запретили въезжать во Францию через туннель под Ла-Маншем 09:58
Видео: Утраты года. Кого Россия потеряла в 2021 году 09:55
Минтруду предложили ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля 09:45
ВОЗ предупредила о возможном "цунами" новых случаев COVID-19 09:45
В ЦБ рассказали родителям, как обезопасить детскую банковскую карту 09:30
В МВД составили требования к списанному охолощенному оружию 09:26
Опрос: Россияне хотят навсегда оставить 31 декабря выходным днем 09:24
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет 08:49
В Хабаровске запретили фейерверки в новогодние праздники 08:46
В ЦБ заявили, что дефицит кадров может довести экономику до перегрева 08:25
В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь 08:18
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона" 07:30
Во Владивосток пришло судно с обледеневшими иномарками 07:18
В Австралии у российской теннисистки Павлюченковой выявили коронавирус 06:37
На Украине приостановили работу над вакциной от коронавируса 05:40
Эксперт рассказал, как и зачем бизнесу меняться в digital-эру 05:30
Врач Михалева рассказала об опасном сочетании блюд на новогоднем столе 04:30
В Хабаровске водитель автобуса высадил детей в мороз 04:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 09:07
Рубрика: Власть

Инструкторами нацпроекта стали 20 сотрудников новосибирских предприятий

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Два десятка специалистов компаний Новосибирской области получили сертификаты внутренних инструкторов национального проекта "Производительность труда". Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, для этого сотрудники прошли обширную образовательную программу Федерального центра компетенций (ФЦК).
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

Внутренними инструкторами становятся сотрудники конкретного предприятия, участвующего в национальном проекте "Производительность труда". Автоматически они попадают и в состав рабочей группы по реализации необходимых мероприятий для внедрения механизмов бережливого производства. Эти специалисты должны отвечать определенным критериям: работать в компании не менее одного года, иметь опыт наставничества, проведения тренингов или управленческой деятельности. Приняв активное участие в реализации проекта на пилотном потоке, они впоследствии должны распространять полученный опыт на другие направления деятельности компании.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Новосибирская импортозамещающая компания снизила потери на производстве

- Подготовка внутренних инструкторов занимает одиннадцать недель. Перед ее началом специалисты проходят отбор, а затем обучение по трем модулям, - поясняет Юлия Тарасова, руководитель проекта по направлению "Оптимизация потоков и процессов" Регионального центра компетенций. - Помимо серьезной теоретической базы, они получают программы практических тренингов с возможностью проведения их в своем коллективе. В результате, когда инструктор приходит на предприятие, он в формате семинара может сам преподавать сотрудникам методологию повышения производительности труда и рассказывать про инструменты бережливого производства.

По мнению Юлии Тарасовой, внутренние инструкторы играют значительную роль в том, чтобы предприятие достигло целевых показателей по приросту производительности труда. Компании заходят в нацпроект на три года, но лишь первые шесть месяцев с ними работают специалисты и эксперты регионального, либо федерального центров компетенций. После этого предприятие само должно поддерживать культуру бережливого производства, тиражировать полученные знания и опыт.

- Наша задача обучить на эту роль минимум двух человек, - отмечает руководитель проектов РУК и тренер-консультант Регионального учебного центра "Фабрика процессов" Полина Коленченко. - Это зависит от численности сотрудников предприятия. Конечно, если в штате более тысячи человек, два работника могут просто не охватить весь персонал. Надо отметить, что не каждый может принять на себя такую роль. Помимо теоретических знаний и серьезного практического опыта, нужно иметь коммуникативные навыки, опыт ведения совещаний. Поэтому мы проводим очный отбор, после которого уже направляем людей на обучение.

Из двадцати сотрудников новосибирских предприятий, получивших сертификаты ФЦК, большая часть подтвердила компетенции по всем шести дисциплинам образовательной программы. Но кто-то станет для своих коллег инструкторам лишь по некоторым из них.

Помимо подготовки внутренних инструкторов, нацпроект "Производительность труда" включает в себя еще несколько образовательных направлений. Прежде всего, это программа "Лидеры производительности". Новосибирская область вошла в число лучших регионов по ее реализации, отправив наибольшее число заявок для участия. А сейчас открылся набор на следующий год.

- Эта программа подготовки управленческих кадров стартовала в позапрошлом году. А уже в 2020-м Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выпускников, - отмечает директор Центра повышения производительности ФГБОУ ВО Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина. - В прошлом году обучилось более ста человек из региона - представители предприятий несырьевого сектора экономики. В этом году также обучение прошли несколько десятков человек.

Фото: Агентство инвестиционного развития Новосибирской области
Нацпроект помог новосибирскому предприятию увеличить выпуск мороженого

Объявлен набор и для участия в образовательной программе "Акселератор экспортного роста", целью которой прежде всего является формирование практических навыков эффективного структурирования экспортного проекта. Также представители бизнеса получают опыт по минимизации рисков, снижению издержек экспортной деятельности, а также по использованию инструментов господдержки для самостоятельного тиражирования и масштабирования экспортной деятельности. По результатам обучения каждый участник формирует до трех вариантов плана выхода на зарубежные рынки.

Также новосибирские предприятия в рамках нацпроекта "Производительность труда" активно участвуют в образовательной программе "Фабрика процессов". Здесь прошли обучение 850 сотрудников 85 компаний региона.

- Это учебно-производственная площадка практического обучения, здесь участники нацпроекта видят, каким образом инструменты бережливого производства влияют на операционные показатели бизнеса. И как эти операционные показатели влияют на финансовый результат компании, - поясняет заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук. - Специалисты получают опыт применения очень простых инструментов, которые каждый человек может применить на своем рабочем месте: ищут потери, сокращают время протекания процесса и видят, что получается в результате.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Лидеры изменений Новосибирской области

Главное сегодня

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к работе
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги