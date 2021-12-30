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30.12.2021 00:00
Рубрика: Общество

Как "РГ" помогла устроить новогодний праздник для детей

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Кемеровский филиал "Российской газеты" устроил для воспитанников муниципального социально-реабилитационного центра "Семья" в городке Топки новогодний праздник с сюрпризами от Деда Мороза. Сладкие подарки и технику для занятий творчеством закупил один из наших партнеров - предприниматель Евгений Урлаткин.
Праздничный квест на сибирском морозце с ветерком порадовал и детей, и взрослых Фото: Юлия Потапова Праздничный квест на сибирском морозце с ветерком порадовал и детей, и взрослых Фото: Юлия Потапова
Праздничный квест на сибирском морозце с ветерком порадовал и детей, и взрослых Фото: Юлия Потапова

Елку, учитывая антикоронавирусные ограничения, воспитатели дневного отделения центра вместе с ребятами нарядили прямо во дворе. Вокруг слепили скульптуры из снега, благо его нынче выпало много. По сценарию мешок с подарками пришлось вызволять из цепких лап Бабы-яги, Кикиморы сугробной и прочих коварных персонажей. Но храбрость и смекалка доброго Снеговика, Снегурочки и Деда Мороза все-таки победили. Конечно же благодаря юным помощникам и их родителям.

Фото: Татьяна Андреева
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В увлекательный квест с играми, забегами, песнями и плясками на сибирском морозце с ветерком мог не включиться разве что ленивый. Но таких возле елки в этот день не оказалось. И дети, и взрослые веселились от души. А потом все вместе на свежем воздухе пили горячий чай с конфетами и теплыми булочками. И снова и снова звучали слова благодарности. Некоторые бабушки и дедушки даже прослезились.

В центре "Семья" занимаются с детьми из семей многодетных, малообеспеченных, оказавшихся в тяжелой либо опасной ситуации. Таких в небольшом поселке городского типа сегодня, увы, не так уж мало. Одновременно центр может принять сорок ребятишек в возрасте от семи до восемнадцати. Иные ходят сюда целыми семьями, причем уже не одно поколение. Новогодние игрушки и украшения для елки ребята, как всегда, изготовили своими руками. Детвора, не очень-то избалованная гаджетами, с удовольствием занимается в кружках прикладного творчества, участвует в учебно-познавательных мероприятиях, спортивных состязаниях и театральных постановках.

- Мы оборудовали сцену с настоящими софитами, обустроили костюмерную с гримерной. На средства гранта купили швейную машинку с оверлоком и теперь сами шьем костюмы. Подарок от партнеров "РГ" - отпариватель для всех видов тканей - даст возможность быстрее приводить их в порядок, - говорит завотделением центра Ирина Черепенькина. - А еще мы не только успешно справляемся с сильно возросшим документооборотом, но и монтируем видеоролики обо всех наших праздниках. Ведь именно благодаря "РГ" у нас появился компьютер со специальными программами и принтером.

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