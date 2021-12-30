Объем рынка онлайн-торговли в Новосибирске превысил 50 миллиардов рублей

Онлайн-торговля бьет рекорды. В этом году из-за связанных с пандемией ограничений почти 80 процентов пользователей онлайн-магазинов в Новосибирске стали делать покупки минимум раз в месяц, 23 процента - раз в неделю. Половина городских жителей в возрасте 16-55 лет покупают что-нибудь в интернете минимум два раза в год.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь убежден, что уроки пандемии дали мощный стимул цифровому развитию. Новые вызовы потребовали от пользователей не только быстрее осваивать онлайн-оформление льгот и пособий, через портал "Госуслуги" записываться к врачу, в электронном виде получать сертификат о вакцинации и QR-коды, но и заказывать на дом еду из магазинов, покупать одежду.

Согласно исследованию "Как пандемия повлияла на жителей Сибири", которое банк "Открытие" провел в крупных городах СФО среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, 24 процента опрошенных стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. В целом по стране уровень активных онлайн-пользователей оценивается в 30-40 процентов от общего числа жителей. По прогнозам, к 2024-2025 годам он превысит 70 процентов в городах-миллионниках.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2021-го оборот e-commerce составил 1,5 триллиона рублей, из которых 1,3 триллиона приходится внутренний рынок, который за полтора года вырос на 50 процентов по объему аудитории. Президент АКИТ Артем Соколов, выступая на Неделе российского ретейла, сообщил, что ежедневных заказов на рынке РФ уже более шести миллионов в сутки. Причиной такого роста он называет появление ряда новых товарных категорий, таких как ювелирные изделия, лекарственные препараты, биологически активные добавки.

- Если раньше рынок e-commerce формировали Москва и Санкт-Петербург, а вклад регионов был менее одного процента в общем объеме, то сегодня ситуация изменилась. Интернет-торговля быстрее развивается в городах с высокой плотностью населения, но сейчас благодаря малой авиации товары доставляют в самые отдаленные места. Это делает доступным для всех достаточно широкий ассортимент товаров, увеличивает количество заказов и объем российского рынка электронной коммерции, - отметил Артем Соколов.

В прошлом году объем рынка онлайн-торговли в Новосибирской области, по данным ассоциации, оценивался в 50,2 миллиарда рублей, что на 60,1 процента больше, чем в 2019-м.

Опрос сервиса "Яндекс.Маркет" и компании GfK Rus показал: главные причины, по которым новосибирцы делают покупки онлайн, - возможность сравнивать предложения разных продавцов, а также экономия сил и времени, которые потребовались бы на поездки в магазины, возможность делать покупки в любое время и из любого места. И, конечно, безопасность покупок.

В числе товаров, пользующихся самым широким спросом, - одежда и обувь для взрослых: эти товары хотя бы раз в течение года покупали 64 процента респондентов из Новосибирска. На втором месте - средства для ухода за лицом, телом и волосами (60 процентов опрошенных), на третьем - смартфоны и планшеты (56 процентов). Заметнее всего, почти на четверть, расширился спрос на продовольственные продукты - они занимают пятую строчку в топе.

- Сначала люди ищут на маркетплейсе более дешевые товары, потом им начинает нравиться ассортимент, быстрый и удобный способ оплаты и доставки. И вот уже нет желания ходить по обычным магазинам. Заказанные онлайн товары, будь то бутилированная питьевая вода или подгузники, привезут домой или в удобно расположенный пункт доставки, из которого можно забрать товар по дороге с работы, - поясняет руководитель группы маркетинговых исследований "Яндекс.Маркета" Кирилл Шпара.

Наиболее активная аудитория покупателей товаров AliExpress на маркетплейсе в соцсети "Одноклассники" - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 45 лет. Наибольшее количество товаров приобретают пользователи из Москвы, Омска, Новосибирска, Волгограда и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-10 Красноярск.

Аналитики отметили, что чаще всего пользователи социальной сети приобретают бижутерию, одежду, смартфоны, аксессуары, косметику и бьюти-товары, а также товары для дома, кухни и рукоделия. Реже - автотовары, инструменты для ремонта. В рейтинге популярных запросов чаще всего встречаются "серьги", "сумки", "кольца", "наушники" и "обувь".

При этом, отмечают в пресс-службе соцсети, в 2021 году женщины часто искали флуоресцентные наклейки для звездного неба в комнату, повязки на голову с различными рисунками, трафареты для бровей, массажеры для тела и средства для похудения. В запросах мужчин чаще встречаются рыболовные принадлежности, зажигалки и ножи, а также аксессуары для автомобилей, наушники, смарт-фоны и часы.

"Если смотреть на общий рейтинг поисковых запросов мужчин и женщин, то в нем лидируют "наушники", "часы" и "очки". Интересно, что женщины искали эти товары в среднем в 2,5 раза чаще, чем мужчины. Пользователи также часто интересуются медицинскими аптечками, кондитерскими инструментами и портативными GPS-трекерами для поиска ключей и мелких вещей", - отмечают аналитики.

В числе барьеров, которые все еще тормозят онлайн-торговлю, - слабая работа служб поддержки: многие покупатели не понимают, к кому обращаться в случае проблем.

В числе тенденций онлайн-торговли эксперты называют рост пользователей маркетплейсов с небольшим доходом, удобную оплату заказов и быструю доставку. До 80 процентов покупателей оплачивают покупки с помощью смартфона и кредитной карты. Это говорит о доверии людей к e-commerce.

- Бесплатная доставка оказалась очень важной. Плюс скидки, кэшбеки на банковскую карту, - отмечает аналитик Кирилл Шпара.

Маркетплейсы ставят задачу сократить время доставки до одного-максимум двух дней. Этот факт учитывают ведущие игроки рынка, расширяя постаматную сеть и открывая производственно-складские комплексы в регионах.

Так, онлайн-ретейлер Ozon создает фулфилмент-центр в индустриальном парке под Новосибирском, что позволит увеличить логистические площади в столице Сибири в шесть раз - с 2,8 тысячи до 19,8 тысячи квадратных метров. "Яндекс.Маркет" делает ставку на создание локальных складов и дарксторов (небольшие склады), максимально приближенных к покупателям. В Новосибирске работают десять дарксторов во всех районах города. В будущем таких складов в городе станет больше.