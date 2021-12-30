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30.12.2021 05:15
Рубрика: Власть

Почему аренда жилья в Шерегеше дороже, чем на Эльбрусе и Домбае

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 298(8649)
Спрос на зимний отдых в кузбасском Шерегеше растет - вместе со стоимостью аренды объектов размещения. Особой популярностью пользуются дома и коттеджи.
Многие туристы, когда путь на заграничные курорты закрылся, нашли альтернативу в Кузбассе. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Многие туристы, когда путь на заграничные курорты закрылся, нашли альтернативу в Кузбассе. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Многие туристы, когда путь на заграничные курорты закрылся, нашли альтернативу в Кузбассе. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По данным "Суточно.ру" (российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха), в этом сезоне сибирский горнолыжный курорт вместе с Красной Поляной в Краснодарском крае возглавил рейтинг горнолыжных курортов страны с самыми высокими арендными ставками. Если жилье в Красной Поляне обойдется в среднем в 7,8 тысячи рублей за ночь, то в Шерегеше - почти в шесть тысяч. Это дороже, чем на Эльбрусе, в Домбае, Абзаково и Белокурихе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Аналитики констатируют: Шерегеш - первый в списке российских зимних курортов, где спрос на посуточную аренду жилья вырос больше всего. За последние два года - на 48 процентов (на Красной Поляне - на четверть). Эксперты объясняют это тем, что многие туристы, когда путь на заграничные курорты закрылся, нашли приемлемую альтернативу.

Этой зимой организаторы отдыха делают все, чтобы поддержать тренд. В Шерегеше вплоть до 20 января 2022-го у отдыхающих в гостиницах решили не требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса. И до горнолыжных склонов теперь можно добраться по "единому" билету. Быстро пересев из самолета либо поезда в комфортабельный автобус, который довезет прямиком до отеля на горе Зеленой или домика под горой.

Именно на коттеджи в Шерегеше нынче повышенный спрос. Как рассказали корреспонденту "РГ" в турфирме "Шория", за минувший год на курорте построили много новых гостевых домов, а значит, количество вариантов размещения для больших компаний отдыхающих выросло. Аренда дома обойдется в среднем в 24 тысячи рублей в сутки (в сезон 2020-2021 было в среднем около двадцати тысяч). Во многих коттеджах, которые, как правило, рассчитаны на шесть-двенадцать постояльцев, оборудовали дополнительные места.

- Требования гостей год от года растут, но и качество услуг повышается, - рассказал менеджер турфирмы Дмитрий Гойкалов. - Идет постоянная реновация. К нынешнему сезону в домах обновили мебель, установили новую сантехнику. Стали предоставлять парковки с включенной в арендную плату уборкой снега. В коттеджах, как и в гостиницах, появилось специальное оборудование для просушки горнолыжного инвентаря. Взять инвентарь напрокат можно прямо на месте проживания, не обращаясь в специальные пункты. Питание, как правило, в основную цену не входит. Но есть варианты, когда заказать завтрак предлагают в коттедже за дополнительную плату. Очень востребована и гораздо шире распространена еще одна услуга - трансферт на гору. Дома ведь расположены в основном в поселке, а не рядом с трассами и подъемниками.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, власти разрабатывают программу лояльности для отдыхающих в Шерегеше жителей Кузбасса. Она предполагает скидки на оплату курортных услуг от пяти до двадцати процентов.

Как уточнили в региональном министерстве туризма и молодежной политики, стать участником программы можно, направив заявку и зарегистрировавшись.

Тем временем

Кузбасские туристические проекты победили во всероссийских конкурсах. На соискание Х Национальной премии в области событийного туризма от региона было представлено двадцать проектов. Кузбасс завоевал гран-при в номинации "Лучший региональный календарь туристических событий", а в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" первое место занял стрит-арт-фестиваль "Окрашено Шерегеш", получивший еще и специальный приз - сертификат на публикацию в журнале CongressTime.

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