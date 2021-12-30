Продукты для "Оливье" в Новосибирске за год подорожали на 17 процентов

Новости

На Украине приостановили работу над вакциной от коронавируса 05:40
Эксперт рассказал, как и зачем бизнесу меняться в digital-эру 05:30
Врач Михалева рассказала об опасном сочетании блюд на новогоднем столе 04:30
В Хабаровске водитель автобуса высадил детей в мороз 04:26
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика 03:25
Россияне оценили эффективность федерального проекта "Спорт - норма жизни" 02:30
В США изменили требования к изоляции людей, заразившихся коронавирусом 02:10
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса 01:31
В ИИХФ объяснили причину отмены молодежного ЧМ по хоккею 00:55
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины 00:43
Тренер сборной Польши по футболу покинул свой пост перед матчем против России 00:02
До 1 407 сократилось число военных с коронавирусом 29.12.2021
Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить 29.12.2021
Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею 29.12.2021
Экс-депутат Рады Савченко с пессимизмом ждет членства Украины в НАТО 29.12.2021
Минздрав: Каждую секунду во Франции COVID-19 заражаются два человека 29.12.2021
Лукашенко подарил Путину бокалы и корзину с белорусскими продуктами 29.12.2021
СМИ: Самолет-разведчик США провел полет для сбора данных над востоком Украины 29.12.2021
Число новых случаев COVID-19 в США достигло антирекорда за все время пандемии 29.12.2021
Опрос: 3/4 офисных работников в Британии готовы уволиться или сменить работу 29.12.2021
В ВОЗ призвали вакцинировать 5,5 млрд землян за 185 дней 29.12.2021
Аэропорт "Шереметьево" временно закрыл терминал F 29.12.2021
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января 29.12.2021
Мишустин пообщался с Головченко и Пашиняном 29.12.2021
В Киеве заявили об отсутствии скопления войск РФ на границе с Украиной 29.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 05:35

Продукты для "Оливье" в Новосибирске за год подорожали на 17 процентов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 298(8649)
В Новосибирской области выросла стоимость продуктов, из которых делают традиционные новогодние салаты - "Оливье" и "Сельдь под шубой".

В Новосибирскстате отмечают, что в ноябре общая стоимость ингредиентов для приготовления "Оливье" составила 427,22 рубля, что на 16,9 процента больше, чем годом ранее. Полный набор продуктов "Сельди под шубой" в том же месяце, по сравнению с ноябрем 2020-го, подорожал на 19 процентов - до 183,66 рубля.

Фото: istock
Диетолог назвала два самых вредных салата на новогоднем столе

За основу приготовления "Оливье" взят простой рецепт: 400 граммов вареной колбасы, пять куриных яиц, 100 миллилитров майонеза, 400 граммов картофеля, 150 граммов моркови и по 400 граммов маринованных огурцов и консервированного горошка. Специалисты ведомства подсчитали, что значительнее всего за год подорожали картофель (на 81,2 процента), морковь (на 50,6 процента), яйца (на 22,2 процента) и майонез (на 19,9 процента). А за десять лет итоговая цена блюда увеличилась на 92,6 процента. Стоимость картофеля за это время выросла в 2,9 раза, майонеза - в 2,4, яиц - в 2,3 раза.

Свекла, необходимая для "Сельди под шубой", подросла в цене к прошлому году на 45,7 процента, лук - на 13 процентов. При этом сама сельдь подорожала всего на 5,6 процента.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Рост годовой инфляции в декабре замедлился до 8,39%
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры
Гинцбург рассказал о наборе добровольцев для исследования назальной вакцины
Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса