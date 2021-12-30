Продукты для "Оливье" в Новосибирске за год подорожали на 17 процентов

В Новосибирской области выросла стоимость продуктов, из которых делают традиционные новогодние салаты - "Оливье" и "Сельдь под шубой".

В Новосибирскстате отмечают, что в ноябре общая стоимость ингредиентов для приготовления "Оливье" составила 427,22 рубля, что на 16,9 процента больше, чем годом ранее. Полный набор продуктов "Сельди под шубой" в том же месяце, по сравнению с ноябрем 2020-го, подорожал на 19 процентов - до 183,66 рубля.

За основу приготовления "Оливье" взят простой рецепт: 400 граммов вареной колбасы, пять куриных яиц, 100 миллилитров майонеза, 400 граммов картофеля, 150 граммов моркови и по 400 граммов маринованных огурцов и консервированного горошка. Специалисты ведомства подсчитали, что значительнее всего за год подорожали картофель (на 81,2 процента), морковь (на 50,6 процента), яйца (на 22,2 процента) и майонез (на 19,9 процента). А за десять лет итоговая цена блюда увеличилась на 92,6 процента. Стоимость картофеля за это время выросла в 2,9 раза, майонеза - в 2,4, яиц - в 2,3 раза.

Свекла, необходимая для "Сельди под шубой", подросла в цене к прошлому году на 45,7 процента, лук - на 13 процентов. При этом сама сельдь подорожала всего на 5,6 процента.