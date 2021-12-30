Прокуратура начала проверку после пожара в детском саду Иркутска

В Иркутской области прокуратура организовала проверку в связи с эвакуацией воспитанников и работников одного из дошкольных учреждений столицы региона, где накануне произошел пожар. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Информация о пожаре поступила в МЧС 29 декабря около 18 часов местного времени - горела кровля детского сада №139 Свердловского района. Из здания были эвакуированы 70 воспитанников и девять сотрудников. В результате пожара никто не пострадал. В 18.32 огонь удалось ликвидировать. Причиной возгорания стало, по данным спасателей, короткое замыкание в проводке фонаря уличного освещения на стене детсада.

В ходе организованной прокуратурой проверки специалисты дадут оценку исполнению требований о безопасности детей и соблюдению противопожарного законодательства.