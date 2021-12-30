"Роснефть" внедряет новый способ разработки месторождений

В этом году на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении добыт миллион тонн нефти. Выйти на миллионный объем в столь короткий срок удалось за счет использования общей инфраструктуры с Верхнечонским месторождением.

Северо-Даниловское - первое из Даниловского нефтегазодобывающего кластера, в который входят также Южно-Даниловское, Верхнеичерское и месторождение имени Лисовского. Фото: Пресс-служба АО "ВЧНГ"

- Нефть необходимо не только добыть, но и сдать в магистральные системы. Для этого нужны трубопроводы, установки подготовки нефти, резервуарный парк, энергообъекты, системы утилизации попутного газа и поддержания пластового давления. Можно каждый раз, заходя на новое месторождение, строить все с нуля, но экономически эффективнее использовать уже имеющуюся инфраструктуру, созданную на соседних промыслах. Это и есть синергия. Она также будет применена для других участков Даниловского кластера, - поясняет заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "Верхнечонскнефтегаз" Вадим Цукер.

Такой подход позволяет экономить не только финансовые ресурсы, но и природные. Меньше строек - меньше занятые производством площади, меньше расходы энергоносителей на обогрев, освещение, работу техники и энергоемких установок, меньше выбросы парниковых газов.

Северо-Даниловское месторождение - первенец Даниловского нефтегазодобывающего кластера, суммарные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата которого по категории С1+С2 превышают 340 миллионов тонн, по данным государственного баланса запасов полезных ископаемых на 1 января 2021 года. Месторождение принадлежит компании "АнгараНефть" (совместное предприятие "Роснефти" и "Эквинор"), "Верхнечонскнефтегаз" оказывает на нем операторские услуги. Согласно плану, на месторождении предстоит обустроить более 100 скважин на десяти кустовых площадках. Из крупных объектов - установка предварительного сброса воды, системы поддержания пластового давления, газотурбинная электростанция мощностью 31 МВт, а также сеть трубопроводов, в том числе соединяющих Северо-Даниловское с Верхнечонским.

- Четыре кустовые площадки уже обустроены. Добычу ведем как фонтанным, так и механизированным способом. Продолжается бурение, освоение скважин. Мы приступили к проведению гидроразрыва пласта с применением установки колтюбинга (современная экологичная технология использования гибкой трубы. При выполнении работ не теряется ни одной капли нефти. - Ред.), - рассказывает начальник Северо-Даниловского участка Иван Самарин.

Сырая нефть поступает на установку предварительного сброса воды (УПСВ), которая запущена пока в опытно-промышленном режиме. Там нефть отделяют от попутного газа, который отправляют на мобильный энергоцентр мощностью 4 МВт. До строительства электростанции он будет основным источником энергии. А нефть по напорным трубопроводам транспортируется на установку подготовки Верхнечонского месторождения, где доводится до первой группы качества и отправляется в систему магистральных трубопроводов.

Чтобы поддерживать объемы добычи и продлить эксплуатацию, НК "Роснефть" постоянно внедряет новые методы бурения. Фото: Пресс-служба АО "ВЧНГ"

Кроме системы трубопроводов, Северо-Даниловское и Верхнечонское месторождения соединяет 86 километровая дорога с двумя мостами.

Все этапы добычи, подготовки, транспортировки нефти и энергообеспечения полностью автоматизированы, все узлы оборудованы контрольно-измерительными приборами. На центральный пульт оператора отправляются данные о работе каждой системы. В 2022 году на Северо-Даниловском месторождении начнется строительство нового жилого комплекса, где будут находиться общежитие и стационарная столовая.