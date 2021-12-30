Современные методы облегчают работу и продлевают жизнь промыслов

Экономически рентабельная добыча углеводородов при минимальном воздействии на окружающую среду - это формула устойчивого развития компании, - отмечает заместитель генерального директора по производству - главный инженер "Верхнечонскнефтегаза" Вадим Цукер.

Сепарация попутного газа - важный этап подготовки нефти. Газ используют для выработки тепла и электроэнергии, а в перспективе - это ценное сырье для химической промышленности. Фото: Пресс-служба АО "ВЧНГ"

Такой подход позволяет инвестировать не только в развитие производства, но и в "зеленые" технологии, в безопасность и развитие сотрудников, сохранять рабочие места и поддерживать территории присутствия компании.

Чтобы наращивать объемы и продлить эксплуатацию, компания "Роснефть" внедряет новые прогрессивные методы бурения, оснащения скважин, поддержания давления в породе, ищет способы вовлечения новых нефтеносных горизонтов в границах лицензионного участка.

Одна из главных задач, которую приходится решать при разработке Верхнечонского, - повышение нефтеотдачи пласта. С начала эксплуатации специалисты "Верхнечонскнефтегаза" (ВЧНГ) сделали ставку на горизонтальное бурение.

Фонд действующих скважин на месторождении сегодня состоит из более 180 добывающих и свыше 60 нагнетательных скважин и постоянно расширяется. Фото: Пресс-служба АО "ВЧНГ"

- Мощность нефтеносного пласта, который мы разрабатываем, неодинаковая: где-то он может быть 15 метров, где-то десять. Если через пласт пробурить вертикально, вскроем коллектор лишь на эти 10-15 метров, если же вдоль, горизонтально, то на 1000-2000 метров. Дебит такой скважины будет намного больше, - поясняет буровой супервайзер отдела супервайзинга текущего и капитального ремонта скважин и освоения "Верхнечонскнефтегаза" Александр Дорофеев.

Нефть под землей не залегает озерами - она насыщает горные породы, как вода губку. При бурении нефть под давлением вышележащих пластов устремляется в образующуюся при бурении горную выработку (скважину). Если пластовое давление велико, а породы легкопроницаемы, нефть может поступать в скважину без дополнительного воздействия, и конфигурация скважины тут не важна. А если пластовое давление не так высоко или породы плотные, как на месторождениях Восточной Сибири, то приходится вскрывать коллектор протяженными горизонтальными скважинами, чтобы извлечь из пласта больше черного золота.

В нефтедобыче идет активный поиск и внедрение передовых технологий. НК "Роснефть" на этом направлении - один из лидеров. Фото: Пресс-служба АО "ВЧНГ"

Александр Дорофеев контролирует бурение на кустовой площадке, где по плану будет пробурено шесть скважин. Три скважины будут многозабойными: от горизонтального ствола пробурят несколько дополнительных боковых ответвлений. За некоторое сходство с рыбьим скелетом эту технологию называют Fishbone - "рыбья кость". В ВЧНГ ее используют с 2018 года. Таким способом буровики вскрывают не одну, а три-четыре тысячи метров коллектора, и нефтеотдача пласта таким образом многократно возрастает.

- Мы применяем лучшие технологии. Например, долота PDC типа показывают феноменальные результаты бурения в твердых породах. Таким инструментом за один рейс можно пройти 2000 метров забоя. В 1980-е подобную скважину бурили бы год, а то и два. Мы справляемся за 22 дня. Для проходки горизонтальной части используем роторную управляемую систему. Это не просто двигатель, а сложный механизм, с помощью которого при постоянном вращении бурильной колонны можно изменять траекторию скважины. А приборы - каротажные датчики, входящие в состав бурильной колонны, - позволяют в режиме реального времени получать петрофизические характеристики траектории вдоль пробуренной траектории, геологическую информацию разбуриваемого участка и даже в реальном времени оценивать запасы нефти, которые находятся в продуктивном горизонте, а также сделать прогноз добычи будущей скважины. Опираясь на них, геологи могут оперативно корректировать нашу работу, - и мы меняем направление скважины по траектории наибольшей нефтеотдачи, а значит, и большей рентабельности, - акцентирует Дорофеев.

Сырая нефть похожа на газировку - из-за попутного газа. Его предстоит отделить, а нефть подготовить к отправке в магистральный нефтепровод. Фото: Пресс-служба АО "ВЧНГ"

Строительство скважин со сложными траекториями требует специальных буровых растворов. На Верхнечонском месторождении используется раствор на углеводородной основе. Главным его компонентом стало синтетическое масло собственного производства Rosneft DrillTeс B2, смазывающая способность которого намного выше по сравнению с наиболее распространенными растворами, приготовленными на водной основе. Это упрощает процесс бурения в продуктивном пласте.

С 2020 года на Верхнечонском НГКМ применяется бурение по уникальным для России технологиям MPD (managed pressure drilling) - с контролем забойного давления - и в режиме "грязевой шапки" (PMCD). С их помощью можно контролировать давление на забое и, таким образом, бурить скважины, строительство которых невозможно традиционными подходами, когда пластовое давление уравновешено гид-ростатическим давлением заполненной раствором горной выработки, сократить непроизводительное время, сохраняя при этом свойства коллекторов.

Ежегодно нефтяники ВЧНГ совершенствуют технологии гидроразрыва пласта. Специфика операции разрабатывается индивидуально для каждой скважины. Где она расположена, в какой ее части планируется гидроразрыв, какова прочность и плотность пластов - все это учитывается. Как и статистика прошлых работ по аналогичным скважинам. Таким образом, можно регулировать протяженность, направление и величину получаемых в результате гидроразрыва трещин в породе.

Поиск новых технологий ведется и в области поддержания пластового давления. Это необходимо, чтобы поддерживать дебит давно работающих скважин и компенсировать давление в пласте после извлечения пластового флюида.

Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение открыли еще в 1978-м, но лишь к XXI веку появились технологии, позволившие начать здесь экономически эффективную добычу нефти. Фото: Пресс-служба АО "ВЧНГ"

Еще 20-25 лет назад труд буровика - под открытым небом, на ветру, жаре, морозе, с массой ручных операций - был физически изнурительным. Сегодня его рабочее место - в кабине, в окружении мониторов, управление осуществляется с помощью джойстика. За состоянием оборудования, за процессами в пластах следит автоматика.

По оценкам специалистов, "легкой" нефти в мире почти не осталось. Чем дальше, тем больше компаниям приходится работать с трудноизвлекаемыми запасами. И тем активнее поиск, внедрение новых технологий. НК "Роснефть" на этом направлении - один из лидеров.

Справка

Разработку Северо-Даниловского месторождения ведет ООО "АнгараНефть" - совместное предприятие НК "Роснефть" и "Эквинор" (Норвегия). Оператором выступает АО "Верхнечонскнефтегаз", дочернее предприятие "Роснефти".

Северо-Даниловское месторождение было открыто в 2011 году, в 2018-м начата его разработка.