Спикер заксобрания Новосибирской области подвел итоги парламентского года

Законы о бюджете на 2022 год, о создании областного инвестфонда и об особо охраняемых природных территориях - наиболее значимые из принятых в этом году Законодательным собранием Новосибирской области, полагает спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

На последней в этом году сессии Законодательного собрания депутаты единогласно проголосовали за законопроект об областном бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов.

- Поправок много. Мы постарались, чтобы все животрепещущие вопросы, которые касаются строительства и ремонта дорог, школ, ФАПов и так далее, были учтены. В бюджете предусмотрены финансовые средства, необходимые для развития области в целом, в приоритете - сферы здравоохранения и образования, - прокомментировал документ Андрей Шимкив.

Спикер отметил, что необходимо наращивать доходную часть бюджета. Тем более что незадействованные ресурсы есть - на это в 2021 году не раз указывала Контрольно-счетная палата региона.

На декабрьском заседании комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности аудитор КСП Елена Саблина представила депутатам отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности технопарка новосибирского Академгородка (АО "Академпарк") за 2017-2020 годы. При общем росте показателей работы Академпарка и отсутствии нецелевого распоряжения субсидиями аудитор отметила убыточную деятельность компании по сдаче в аренду квартир и превышение расходов на строительство коттеджного поселка "Горки Академпарка" - на 140,2 миллиона рублей.

Кроме того, депутатам были представлены доклады КСП по итогам работы первичного звена системы здравоохранения в 2018-2021 годах, регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экология-Новосибирск", впервые проверена законность и эффективность использования средств областного бюджета, направленных на реализацию госпрограммы безопасности дорожного движения в 2019-2021 годах.

- Любой акт КСП изучается и депутатами, и профильными министерствами областного правительства. Это очень хороший механизм не только для того, чтобы наказать кого-то, но и чтобы выстроить нормальную работу. Когда КСП дает конструктивные замечания, то и министерства реагируют, и депутаты, и главы районов, и мэрия, - отметил Андрей Шимкив на пресс-конференции, посвященной итогам парламентского года.

На контроле заксобрания еще один не менее важный вопрос - реализация проектов ГЧП. В регионе с применением этого механизма строят четвертый мост через Обь в Новосибирске, началось строительство поликлиник, подписаны соглашения о строительстве шести школ и инфекционной больницы.

- В феврале будет три года, как подписано соглашение о строительстве поликлиник. Пока их нет. Сначала на эти цели требовалось двенадцать миллиардов рублей, теперь 21 миллиард. Мы задаем вопросы правительству: стоимость выросла на девять миллиардов от того, что вовремя не построили? - напомнил спикер.

Законодательное собрание Новосибирской области первым в стране приняло закон о создании инвестиционного фонда, из средств которого будут финансироваться все проекты ГЧП и концессии, и решило ограничить затраты на такие проекты в объеме не более 2,5 процента от суммы бюджетных доходов. Тем самым депутаты ограничили ресурс, который можно направить на проекты ГЧП, - ведь от того, как и в какие сроки они реализуются, зависит состояние бюджета: если подорожают стройматериалы, а инвестор сорвет сроки сдачи объектов, тогда эти риски дополнительной нагрузкой лягут на бюджет.

- Вокруг концессионных соглашений всегда было много разговоров и недомолвок, потому что инвестор не проходит через процедуры аукционов и тендеров. Мы понимаем, что сегодня за счет только бюджета невозможно создавать современную инфраструктуру. И проекты с участием частного инвестора нам нужны. Но мы выступаем за то, чтобы процесс был открытым и понятным для всех, - прокомментировал решение Андрей Шимкив.

Закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) призван защитить зеленые зоны населенных пунктов от вырубки и застройки. Документ устанавливает порядок создания ООПТ, в том числе природно-рекреационных местностей и лесных парков, а также режим их особой охраны.

- Мы не отойдем от своей позиции, вариантов других быть не может. В бору не место стройкам и много-этажкам, - подчеркнул Андрей Шимкив.

На первой в новом году сессии Законодательного парламента будет рассмотрен вопрос о работе единственного в области регоператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск". Этой теме в уходящем году депутаты уделили немалов времени.

- Мы поднимаем вопрос об изменении территориальной схемы обращения с ТКО. Зачем мусор везти из одного района в другой? Иногда мусор не вывозят, а сваливают где попало, но плату за услугу выставляют. Вопросов и проблем много, - отметил председатель заксобрания.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Перед нашим регионом стоят серьезные задачи. Нужно заниматься пополнением доходной части бюджета больше, чем расходами. Предприятия действуют, в область приходят инвесторы. Экономика работает, причем на допандемийном уровне. У нас много ресурсов. Их надо правильно использовать, и тогда все будет хорошо. У нас живут лучшие люди. Как сказал на пресс-конференции президент, сибиряки - золотой фонд России по своим ценностям и моральным качествам. И за это я бы поблагодарил президента страны.