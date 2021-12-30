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Рубрика: Происшествия

Суд приостановил горные работы на шахте "Листвяжная" на 90 суток

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Деятельность шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек, приостановлена судом на 90 суток.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
Ростехнадзор назвал основную версию ЧП на шахте "Листвяжная"

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора, Беловский городской суд вынес соответствующее решение в середине декабря. А Кемеровский областной суд оставил его без изменений, когда рассмотрел жалобу ООО "Шахта "Листвяжная"". На предприятии приостановлены все горные работы, проводятся только работы по ликвидации аварии.

Суд отметил, что приостановка деятельности шахты не мешает устранению выявленных на ней нарушений. А возобновление добычи угля возможно только при условии разработки проектной документации, прошедшей все необходимые согласования и экспертизы.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кузбасса произошло утром 25 ноября. В результате погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

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