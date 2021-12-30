Ученые создали тест-систему для определения омикрон-штамма COVID-19

Коллектив ученых новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, одной из коммерческих компаний наукограда Кольцово и кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики санкт-петербургской Военной медицинской академии имени С.М. Кирова разработали тест-систему, способную выявлять генетический материал коронавируса SARS-CoV-2 и одновременно определять, относится ли он к омикрон-штамму.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ИХБФМ СО РАН, своевременное обнаружение нового штамма очень важно по нескольким причинам. Разновидность вируса COVID-19, получившая обозначение "омикрон", распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ей штаммы. Кроме того, она отличается большим числом мутаций, что делает штамм более устойчивым к вакцинам. Есть данным, что "омикрон" активно поражает и детский организм.

Для создания тест-системы совместная группа ученых работала синтезированной последовательностью, повторяющей вариабельную часть генома омикрон-штамма. Отмечается, что в результате получилась высокочувствительная тест-система, которая может использоваться для обеспечения противоэпидемической безопасности.

Процесс тестирования занимает столько же времени, сколько и при использовании уже принятых на вооружение медиков ПЦР-систем. Материалом для анализа также служит мазок из носо-ротоглотки человека. Однако на выходе специалисты получают не одну, а две единицы информации - в том числе возможную принадлежность вируса к омикрон-штамму.

Разработчики тест-системы надеются, что в самое ближайшее время им удастся зарегистрировать свой продукт как медицинское изделие.