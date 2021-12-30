В Красноярском крае для авиапассажиров смягчили ограничения по COVID-19

С 30 декабря пассажиры задержанных или отмененных авиарейсов в Красноярском крае смогут заселяться в местные гостиницы без QR-кода или сертификата о вакцинации.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мерах против распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства региона. Кроме того, в Дудинке и Норильске в случае задержки или отмены рейса пассажирам с этого дня нет необходимости сдавать ПЦР-тест, как требовалось ранее.

Изменения в указ опубликованы на официальном портале Красноярского края.