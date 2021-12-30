В Сибири приблизились к созданию термоядерного реактора

Специалисты новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН запустили установку, которая позволит изучить наиболее эффективные способы удержания плазмы. Эти исследования приблизят страну к созданию термоядерного реактора, при этом в наиболее компактных размерах. Система получила название Компактный осесимметричный тороид, сокращенно - КОТ.

Технологии термоядерной энергетики сегодня разрабатываются в передовых лабораториях мира. Цель - перейти на использование наиболее эффективных и экологичных ресурсов. Но прежде всего ученым предстоит решить задачу нагрева и удержания плазмы с термоядерными параметрами. Это одно из четырех агрегатных состояний вещества, по сути - ионизированный газ, температуры нагрева которого достигают ста миллионов градусов.

Плазма необходима для протекания термоядерных реакций, а в качестве примера природного "термоядерного котла" можно назвать Солнце. Но если в условиях звезды удержание вещества происходит за счет гравитации, то на Земле удерживать плазму в течение времени, достаточного для протекания термоядерных реакций, можно лишь при помощи магнитного поля на специальных установках.

- Мы развиваем подход к управляемому термоядерному синтезу, основанный на магнитном удержании в так называемых ловушках открытого типа, - отмечает заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Петр Багрянский. - В качестве поддержки проекта создано несколько стендов, которые должны ответить на ключевые вопросы физики удержания плазмы.