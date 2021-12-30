В Томске арестовали первого заместителя начальника УФСИН региона

Кировский районный суд Томска арестовал бывшего первого заместителя начальника УФСИН России по Томской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

- По предварительным данным, обвиняемый в период с марта 2020 года по май 2021 года путем вымогательства получил лично от осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-4, взятку в особо крупном размере - не менее 1,5 миллиона рублей за общее покровительство осужденным, - сообщает СК по Томской области.

Известно, что в мае этого года замначальника УФСИН был найден в своем автомобиле с несколькими ножевыми ранениями, врачам удалось его спасти. После инцидента он был уволен из пенитенциарной системы.