В ТПУ подвели итоги юбилейного для вуза Года науки и технологий

Томский политехнический университет подвел итоги 2021 года - Года науки и технологий в России. В 2021-м вуз отметил 125-летие. Как рассказали в пресс-службе ТПУ, университету удалось войти в национальную программу "2030", а его ученые и инженеры выиграли сотню крупных грантов, опубликовали свыше 1,3 тысячи научных статей и получили правительственную премию в области науки и техники для молодых ученых. Кроме того, на проведение научных исследований и НИОКР специалистам удалось привлечь более 1,5 миллиарда рублей.

Что касается нацпрограммы "Приоритет 2030", томский политех стал участником первой группы вузов по треку "Исследовательское лидерство". В основе программы развития вуза были заложены три стратегических направления: "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование". На реализацию программы в 21021-2022 годах ТПУ получит 1,2 миллиарда рублей.

- Мы уже провели первый конкурс на поддержку фундаментальных исследований политехников, - отмечает и. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев. - Получили 99 заявок, из них 11 научных проектов признаны победителями. В 2022 году на их поддержку будет выделено более 70 миллионов рублей. Хочу отметить, что наличие стратегических ставок вовсе не означает, что другим научным направлениям нет места в исследовательской повестке ТПУ. Ни в коем случае. Более того, вполне возможен вариант, когда с течением времени в ТПУ может оформиться новая стратегическая научная ставка.

В год своего 125-летия томский вуз предпринял большие усилия для популяризации науки, исследований и образования. Помимо традиционного участия во всероссийском фестивале "NAUKA 0+", где ТПУ предоставил возможность всем желающим научить "говорить" робота и помочь космонавтам устранить неисправность на борту орбитальной станции, политех провел целый ряд собственных мероприятий. Например, открыл двери лабораторий для школьников и провел серию экскурсий в рамках Года науки и технологий. Кроме того, ученики смогли побывать на исследовательском ядерном реакторе ТПУ, научиться использовать искусственный интеллект для распознавания изображения и многому другому.

Также специалисты ТПУ в этом году получили большое количество наград. Так, молодым ученым вуза вручили медаль Российской академии наук, две премии СО РАН, две стипендии Минобороны России, десяток президентских грантов, 19 стипендий президента для молодых ученых и аспирантов, шесть стипендий президента для обучения за рубежом. В их копилке также победа в конкурсе "Надежда России".

За разработку технологии модификации материалов умных имплантатов для персонализированной регенеративной медицины группа молодых ученых под руководством доцента ТПУ Сергея Твердохлебова получила премию правительства РФ в области науки и техники. А еще один научный коллектив выиграл конкурс на создание двух новых лабораторий, где молодые специалисты будут развивать водородные технологии и молекулярный дизайн.