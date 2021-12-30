В Дагестане зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Информацию о заболевании во время совещания главы региона с руководителями органов власти республики озвучил руководитель управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

"Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм "омикрон" распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики. Определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших. Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию", - сообщил руководитель республиканского Роспотребнадзора, не уточнив число заболевших новым штаммом.

По словам главного санитарного врача региона, 70 процентов больных COVID-19 в республике не соблюдают масочный режим в общественных местах, участвуя в массовых мероприятиях.

Павлов отметил, что в Дагестане вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 760 492 человека - это 42 процента от подлежащего вакцинации населения.