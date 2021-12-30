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30.12.2021 12:51
Рубрика: Общество

Архивисты рассказали, сколько стоили елочные игрушки в СССР

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

Любопытный документ обнародовал Государственный архив Псковской области. Ведомство опубликовало опись елочных игрушек, которые числились на балансе регионального совета профсоюзов в далеком 1955 году.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Как следует из текста документа, дешевле всего тогда стоили картонные игрушки. Их на профсоюзной елке было 15 штук, цена каждой - 55 копеек. Стеклянные рыбки и шишки приобретались из расчета 90 копеек за штуку. Причем, рыбки популярностью не пользовались, для нужд профсоюза было приобретено всего шесть таких игрушек, а вот шишек закупили 193 единицы. За 90 копеек можно было купить и стеклянный светофор, на профсоюзной елке внимательный посетитель мог насчитать 46 таких игрушек.

Стеклянные грибки стоили рубль, грецкие орехи - 1 рубль 10 копеек за штуку, ромашки и тюльпаны - 1 рубль 70 копеек, попугаи - 1 рубль 80 копеек.

Один шар в форме звездочки в 1955 году можно было купить за 2 рубля 10 копеек, на 5 копеек дороже стоил стеклянный домик.

Многие украшали елку игрушечными чайниками и кофейниками (2 рубля 70 копеек за штуку), а также самоварами (2 рубля 70 копеек).

Стеклянные бусы стоили 4 рубля 15 копеек за нитку. А самой дорогой игрушкой на елке были расписные стеклянные шары. 66 лет назад их продавали в магазинах за 4 рубля 85 копеек за штуку.

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