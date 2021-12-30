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Рубрика: Культура

Дом-музей Римского-Корсакова открылся после реставрации

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Почитатели выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова получили прекрасный подарок к Новому году: его дом-музей в городке Тихвине открылся после двухлетней реставрации. Первая выставка в обновленном здании - "Хранитель памяти" - рассказывает историю этой дворянской усадьбы начала XIX века.

В 1801 году дед композитора - предводитель местного дворянства Петр Воинович - построил дом на живописном берегу реки Тихвинки. Посетители могут сполна оценить масштабы и архитектурные особенности родового гнезда Римских-Корсаковых. На выставке представлены материалы как о славном прошлом дома, так и о ходе реставрационных работ. А сделано немало: заменены кровля, обшивка, инженерные сети, укреплены печи, восстановлена историческая отделка. При этом специалисты по максимуму сохранили оригинальные материалы - от кованых гвоздей до старинных досок.

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В обновленном здании разместится богатая коллекция музея. Всего его фонд насчитывает более 10 тысяч экземпляров. Как поясняют в музее, особую ценность представляют личные вещи Римских-Корсаковых. Среди них есть настоящие семейные реликвии - крестильная рубашечка, лента с отметками роста маленького Ники и другие его детские вещи. В музее также можно увидеть клавиры и партитуры с автографами композитора, старинную мебель и рояль фирмы "Беккер", который служил Римскому-Корсакову более 30 лет.

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