Минэнерго и ФАС согласовывают правила продаж угля на бирже

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовывают проект совместного приказа, которым будет утвержден минимальный объем продаж угля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом сообщил директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.

Пока рассматривается отработка пилотного проекта продаж энергетического угля марок Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный газовый), которые в основном используются в энергетике, как топливо для электростанций. Минимальный объем продаж через биржу составит до 10% от производимого угля.

Дополнительно с представителями бизнеса прорабатываются методологические вопросы в части формирования стандарта биржевого контракта на поставку угля и (или) продукции его переработки, а также оценивается целесообразность введения фьючерсных контрактов. Планируется, что нормативная правовая основа, обеспечивающая проведение биржевой торговли углем марок Д и ДГ, будет принята в первой половине 2022 года.

Минэнерго относит к числу приоритетных вопросов развитие биржевой торговли углем. В первую очередь это необходимо для обеспечения прозрачности и упорядочения ценообразования на товарную продукцию для потребителей, как внутри страны, так и в рамках Евразийского экономического союза, подчеркнули в ведомстве.