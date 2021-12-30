Минэнерго и ФАС согласовывают правила продаж угля на бирже

Новости

В Туле депутата облдумы арестовали по обвинению в мошенничестве 13:33
Путин продолжит работу в новогодние праздники 13:33
В Минпросвещения прокомментировали идею о продлении каникул до 16 января 13:30
Захарова: Санкции против телеканалов на Украине продолжают линию на цензуру 13:12
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии 12:49
Путин анонсировал встречи с иностранными лидерами в 2022 году 12:47
Захарова: Россия обсудит свои озабоченности по безопасности с НАТО и ОБСЕ в январе 12:38
Эксперты оценили идею ввести налоговый вычет на покупку автомобиля 12:34
Оператор Tele2 согласился снизить тарифы на связь после предписания ФАС 12:25
Путин поздравил с Новым годом глав зарубежных государств и правительств 12:12
Хищения оборудования для бронетехники вскрылись на Украине 12:06
Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС 12:02
"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники 11:51
Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой 11:47
Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров 11:30
Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей 11:29
Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю 11:28
В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа 11:26
Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год 11:24
Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5% 11:10
Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ 11:04
Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19 10:59
Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз 10:48
Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ 10:41
Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 13:01
Рубрика: Экономика

Минэнерго и ФАС согласовывают правила продаж угля на бирже

Текст: Сергей Тихонов
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовывают проект совместного приказа, которым будет утвержден минимальный объем продаж угля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом сообщил директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пока рассматривается отработка пилотного проекта продаж энергетического угля марок Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный газовый), которые в основном используются в энергетике, как топливо для электростанций. Минимальный объем продаж через биржу составит до 10% от производимого угля.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС
В Минэнерго допустили закрытие опасных угольных шахт

Дополнительно с представителями бизнеса прорабатываются методологические вопросы в части формирования стандарта биржевого контракта на поставку угля и (или) продукции его переработки, а также оценивается целесообразность введения фьючерсных контрактов. Планируется, что нормативная правовая основа, обеспечивающая проведение биржевой торговли углем марок Д и ДГ, будет принята в первой половине 2022 года.

Минэнерго относит к числу приоритетных вопросов развитие биржевой торговли углем. В первую очередь это необходимо для обеспечения прозрачности и упорядочения ценообразования на товарную продукцию для потребителей, как внутри страны, так и в рамках Евразийского экономического союза, подчеркнули в ведомстве.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго Правительство ФАС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин и Байден проведут телефонный разговор в четверг
В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах