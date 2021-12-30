Петербургские врачи уменьшили сердце девочке из Сибири

В Петербурге врачи Детской городской больницы № 1 провели уникальную операцию двухлетней пациентке из Сибири. У ребенка был установлен кардиостимулятор и со временем это привело к сбоям в работе сердца и значительному увеличению его в размерах, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Из-за установленного кардиостимулятора у ребенка произошла десинхронизация сердечных сокращений, развилась сердечная недостаточность, а выброс крови уменьшился. Федеральный консилиум, в котором приняли участие доктора из Москвы, Иркутска и Томка решил, что для синхронизации работы сердца необходимо изменить расположение электродов кардиостимулятора. Операцию решено было проводить в Петербурге. Девочка прилетела в город 23 декабря, в Пулково малышку встречала реанимация.

В свои два года девочка перенесла уже три операции на сердца, очередное вмешательство грозило серьезными осложнениями вплоть до остановки желудочков. Но операция была необходима, сердце выбрасывало всего 15 процентов от необходимого объема крови.

Петербургские хирурги перешили электроды и практически сразу сердце девочки уменьшилось, а функция выброса увеличилась до 50 процентов. Во время операции девочка была подключена к системе искусственного кровообращения.

Сейчас девочка находится в больнице, в отделении кардиореанимации. Новый год она встретит в палате. Но она в сознании, активно рисует. Мама лежит в больнице вместе с дочкой. Женщина отмечает, что в больнице семью всячески поддерживают, а сама она старается передавать хорошее настроение дочке, чтобы ускорить процесс выздоровления.