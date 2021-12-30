Петербуржцам пообещали не отключать воду и тепло на новогодние праздники

В Петербурге с 30 декабря по 10 января установили режим "технологической тишины", сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Главное для горожан в этом режиме то, что до конца новогодних каникул в городе запрещаются любые работы на инженерных сетях, исключение составляют аварийные мероприятия.

Чтобы снизить риски выхода из строя сетей ресурсоснабжающим компаниям городские власти настоятельно посоветовали перевести дополнительные ремонтные бригады на круглосуточное дежурство. Сейчас за состоянием сетей в городе следит 773 бригады, в которые входят почти четыре тысячи человек, в состоянии готовности находятся 1322 единицы спецтехники.

Стоит отметить, что несмотря на решение Смольного, по отдельным адресам работы все же ведутся. Так, жилкомсервис №1 Московского района Петербурга распространил предупреждение об отключении горячей воды и тепла в 32 домах по улицам Типанова, Алтайской, Ленсовета, Орджоникидзе и Московскому проспекту. Завершить все работы обещают 31 декабря.