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30.12.2021 16:26
Рубрика: Общество

Соловецкие острова стали памятником федерального значения

Текст: Алексей Михайлов (Архангельская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Островам Соловецкого архипелага присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Об этом говорится в приказе Минкультуры РФ.

Фото: ИИМК РАН
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В состав архипелага входят острова Большой Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий и Малый Заяцкий и более сотни малых островов, многие из которых не обозначены на картах архипелага. Они включены в состав "Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника".

На архипелаге расположен Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Впервые люди поселились на Соловецких островах еще в VI веке до нашей эры. В 1436 году на острове Большой Соловецкий отшельники Кирилло-Белозерского монастыря воздвигли монастырь, который впоследствии стал одной из наиболее известных русских православных святынь. С 1920 по 1930 годы на территории архипелага действовал Соловецкий лагерь особого назначения. В 1967 году на Соловках был создан филиал Архангельского областного краеведческого музея, в это же время в монастыре начались реставрационные работы. С 1995 года Соловецкий государственный музей-заповедник включен в Государственный Свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

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