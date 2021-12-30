Суд оправдал обвиненных в сексуальном насилии над детьми в детском доме

Накануне Кировский районный суд Санкт-Петербурга оправдал пятерых фигурантов громкого уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Суд заявил, что не было самого "события преступления". Пятеро мужчин: бывший директор школы № 565 Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома Михаил Елин, а также бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев были отпущены из-под стражи прямо в зале суда.

Это дело прогремело в конце 2018 года. Тогда Главным следственным управлением СК началось расследование уголовного дела, и ее бывших воспитанников. В СК объяснили, что нашли 23 факта совершения фигурантами дела насильственных действий против воспитанников детского дома - "Центр содействия семейному воспитанию № 8". Безобразия творились с 2002 по 2017 годы.

Кроме воспитателей к уголовной ответственности был привлечен и фотограф Александр Брыков. Он признан виновным по "неприличной" уголовной статье - "изготовление и распространение порнографических материалов; насильственные действия сексуального характера".

Про фотографа известно, что он в 2005-2008 годах приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников детского дома, снимал с их участием порнографические материалы и совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

В прошлом году по приговору суда Брыков получил 4 года и 7 месяцев колонии общего режима.

В СК утверждают, что собрали много доказательств вины и с такой "доказательственной базой" полностью согласилась прокуратура. Поэтому после оправдания Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК "изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад". А еще Председатель СК поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании приговора.