Чиновник Алушты попался на крупной взятке

В поселке Нижняя Кутузовка накануне Нового года при получении взятки в особо крупном размере задержан начальника управления муниципального контроля администрации Алушты. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крым и Севастополю.

"Днем 28 декабря на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка должностное лицо получил от местного жителя взятку в размере 300 тысяч рублей за отсутствие с его стороны мер реагирования на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства", - говорится в сообщении.

По факту получения взятки возбуждено уголовное дело по пункту "в" статьи 290 УК РФ (взятка в крупном размере). Чиновник задержан. В его рабочем кабинете проведен обыск и выемка документов, решается вопрос об избрании меры пресечения. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет, крупные штрафы и лишение права занимать определенные должности сроком до 10 лет.