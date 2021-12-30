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Рубрика: Происшествия

Дело о мошенничестве экс-депутата Горсобрания Сочи ушло в суд

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Городского собрания по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, с 12 по 14 мая 2021 года 44-летний депутат Городского собрания Сочи первого созыва, используя свое служебное положение, через подконтрольное ему ООО "АвтоГарант" незаконно получал деньги от предпринимателей, которые сдавали в аренду электротранспорт на федеральной территории "Сириус".

- Обвиняемый сообщил одному из предпринимателей, что договоры о сотрудничестве нужно заключать именно с подконтрольной ему фирмой и передавать от предпринимателей, желающих осуществлять деятельность на данной территории, лично ему от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно за одну единицу используемого транспорта, - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону. - Также мужчина сообщил, что без подписания договора о сотрудничестве с аффилированным им предприятием будет инициирован вопрос о пресечении этого вида деятельности.

В результате мужчина незаконно присвоил деньги 22 коммерсантов - всего более 500 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Потом он добровольно явился к следователю и дал показания, написав явку с повинной. Свою вину он полностью признал.

В ходе предварительного следствия фигурант возместил ущерб. На имущество обвиняемого наложили арест. Уголовное дело направлено в суд.

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