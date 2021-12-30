Коллективный иммунитет превысил 80% в четырех регионах

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% в четырех российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Лидером по показателю коллективного иммунитета уже давно остается Севастополь - по последним данным, достигнута отметка в 90,2%. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 80,9%. Немного отстали Чукотка и Карелия - 80,7% и 80,4% соответственно.

По словам Голиковой, которую цитирует оперштаб по борьбе с коронавирусом, к отметке в 80% приближаются Тува и Московская область, более 72% показали Мурманская, Орловская, Белгородская, Липецкая и Калининградская области, а также Хакасия.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России почти год назад. Полный цикл вакцинации прошли 74,5 миллиона человек, еще более 4,1 миллиона получили первый компонент прививки. В стране разработаны, зарегистрированы и используются пять вакцин для взрослых, в ноябре был зарегистрирован первый препарат для подростков. Сейчас идет разработка вакцины для детей.