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30.12.2021 16:07
Рубрика: Общество

Коллективный иммунитет превысил 80% в четырех регионах

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% в четырех российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,8%

Лидером по показателю коллективного иммунитета уже давно остается Севастополь - по последним данным, достигнута отметка в 90,2%. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем 80,9%. Немного отстали Чукотка и Карелия - 80,7% и 80,4% соответственно.

По словам Голиковой, которую цитирует оперштаб по борьбе с коронавирусом, к отметке в 80% приближаются Тува и Московская область, более 72% показали Мурманская, Орловская, Белгородская, Липецкая и Калининградская области, а также Хакасия.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России почти год назад. Полный цикл вакцинации прошли 74,5 миллиона человек, еще более 4,1 миллиона получили первый компонент прививки. В стране разработаны, зарегистрированы и используются пять вакцин для взрослых, в ноябре был зарегистрирован первый препарат для подростков. Сейчас идет разработка вакцины для детей.

В регионах Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Пандемия коронавируса COVID-19

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