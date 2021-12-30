Ретривер Руби пополнил кинологическую службу аэропорта Симферополь

В кинологической службе аэропорта Симферополь накануне Нового года появился новый сотрудник - новошотландский ретривер по кличке Руби. Щенку всего два месяца, но он уже активно осваивает азы профессии секьюрити в службе авиационной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Щенок приехал на службу в Крым из московского питомника Annymel"s Story.

- Сейчас щенок проходит период адаптации к новым для себя условиям и вскоре начнет проходить курс послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, - рассказал пресс-секретарь аэропорта Михаил Никифоров. - К службе в кинологическом подразделении собака приступит после сдачи необходимых экзаменов - осенью 2022 года.

Кинологическое подразделение было создано в аэропорту Симферополя еще в 2004 году. Сейчас в нем служат более десятка собак различных пород, натренированных на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Это толлер (новошотландский ретривер), ирландский терьер, Лабрадор, миттельшнауцер, бордер-колли, аусси (австралийская овчарка) и немецкая овчарка. Среди них - символ аэропорта Симферополь бордер-колли Алиса, которая в свободное от службы время ведет свою страницу в Instagram.