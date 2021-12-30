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30.12.2021 15:13
Рубрика: Происшествия

Столица Калмыкии частично осталась без водоснабжения из-за наледи

Текст: Николай Грищенко

Водоснабжение Элисты оказалось нарушено в результате образования наледи на электропроводах на водозаборе "Верхний Яшкуль".

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Как сообщает пресс-служба МУП "Элиставодоканал", в течение суток с 29 по 30 декабря происходили неоднократные длительные посадки ​напряжения электроэнергии более чем на 20 процентов от номинального. В результате срабатывала автоматическая защита, и, как следствие, происходила остановка работы скважин.

В результате уменьшилось количество подаваемой в город воды. Часть застройки Элисты, исходя из рельефа местности, оказалась без водоснабжения.

"На 30 декабря сетевая компания восстановила параллельную схему водоснабжения водозабора "Верхний Яшкуль", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста

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