Столица Калмыкии частично осталась без водоснабжения из-за наледи

Водоснабжение Элисты оказалось нарушено в результате образования наледи на электропроводах на водозаборе "Верхний Яшкуль".

Как сообщает пресс-служба МУП "Элиставодоканал", в течение суток с 29 по 30 декабря происходили неоднократные длительные посадки ​напряжения электроэнергии более чем на 20 процентов от номинального. В результате срабатывала автоматическая защита, и, как следствие, происходила остановка работы скважин.

В результате уменьшилось количество подаваемой в город воды. Часть застройки Элисты, исходя из рельефа местности, оказалась без водоснабжения.

"На 30 декабря сетевая компания восстановила параллельную схему водоснабжения водозабора "Верхний Яшкуль", - говорится в сообщении.