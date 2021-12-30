В аэропорту Ростова самолет зашел на второй круг из-за снегоуборочной машины

В Ростове-на-Дону прокуратура проводит проверку в связи с нахождением снегоуборочной машины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Платов при посадке на нее пассажирского самолета из Москвы.

Для того чтобы избежать катастрофы, авиалайнер ушел на второй круг.

Как сообщает Волго-Донская транспортная прокуратура, инцидент произошел с самолетом, следовавшим рейсом SU1156 Шереметьево - Платов.

Посадка после второго захода прошла в штатном режиме.

"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.