В Туапсе один человек пострадал при взрыве газа и пожаре в жилом доме

В Туапсе в многоквартирном жилом доме, по предварительным данным правоохранителей региона, сегодня днем произошел взрыв газа с последующим сильным пожаром.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 15.43 диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании по улице Фрунзе. Инцидент произошел на втором этаже пятиэтажного дома на площади 30 квадратных метров.

Примерно через полчаса пожар ликвидировали. Всего к ликвидации пожара привлекли 23 человека и семь единиц техники. Эвакуировано 24 человека. Есть пострадавший.

Для выяснения обстоятельств и причин пожара на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы экстренного ведомства.